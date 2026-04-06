Atahualpa Yupanqui llega a las aulas con un proyecto sobre identidad y memoria

La jornada inaugural, coordinada por Silvana Ampudia y Cristian Capurelli, se desarrolló bajo el título “Nuestro territorio, nuestras historias”.

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino se puso en marcha en la EES Nº 14 el proyecto Atahualpa Yupanqui : Patrimonio, Identidad y Memoria , una iniciativa destinada a trabajar con estudiantes la construcción de memorias locales y el reconocimiento del patrimonio cultural. La propuesta busca articular prácticas artísticas, educativas y comunitarias para recuperar relatos, potenciar la creatividad estudiantil y reforzar el sentido de pertenencia territorial.

La jornada inaugural, coordinada por Silvana Ampudia y Cristian Capurelli , se desarrolló bajo el título “Nuestro territorio, nuestras historias” y reunió a alumnos de distintos cursos en una experiencia participativa. El encuentro integró lenguajes artísticos como la música, la plástica y el teatro para fomentar la reflexión sobre la identidad y el territorio a partir de contenidos vinculados a la vida y obra de Atahualpa Yupanqui y las expresiones culturales locales.

Participaron además docentes de distintas áreas y la profesora de teatro Andrea Iluminatti (2º año, turno tarde, EES 14), quien coordinó actividades dramáticas y ejercicios de puesta en escena con los estudiantes.

La iniciativa se extenderá a la EP N° 19 de la localidad de J. A. de la Peña , donde dará inicio este miércoles y continuará desarrollándose a lo largo de varias semanas.

El cronograma contempla talleres temáticos, actividades creativas en aula, salidas educativas al entorno local y sesiones de trabajo colectivo. Estas instancias estarán orientadas a recolectar y sistematizar relatos orales, investigaciones escolares sobre patrimonio tangible e intangible, producciones plásticas y musicales, y piezas de teatro comunitario que expresen las memorias de los distintos barrios y localidades.

Qué prioriza el proyecto sobre Atahualpa Yupanqui

El proyecto prioriza la participación activa de los estudiantes como productores de conocimiento y cultura y propone vías concretas para visibilizar las voces y saberes de la comunidad: registro y archivo de testimonios, elaboración de materiales gráficos y sonoros, y ensayos escénicos que luego formarán parte de una muestra colectiva final.

Dicha exposición, resultado del trabajo colaborativo entre escuelas, docentes y la Subsecretaría, tendrá como objetivo poner en valor los relatos locales, generar instancias de encuentro intergeneracional y abrir la circulación cultural dentro del Partido de Pergamino.

Desde la Subsecretaría de Cultura se invita a las familias, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y público en general a acompañar las etapas del proyecto y participar de las actividades abiertas que se irán programando.

Además, se promoverá la difusión de los materiales producidos para que el patrimonio y la memoria recuperada trasciendan las aulas y lleguen a la comunidad en su conjunto.