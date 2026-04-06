Atahualpa Yupanqui llega a las aulas con un proyecto sobre identidad y memoria

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino se puso en marcha en la EES Nº 14 el proyecto Atahualpa Yupanqui: Patrimonio, Identidad y Memoria, una iniciativa destinada a trabajar con estudiantes la construcción de memorias locales y el reconocimiento del patrimonio cultural. La propuesta busca articular prácticas artísticas, educativas y comunitarias para recuperar relatos, potenciar la creatividad estudiantil y reforzar el sentido de pertenencia territorial.
La jornada inaugural, coordinada por Silvana Ampudia y Cristian Capurelli, se desarrolló bajo el título “Nuestro territorio, nuestras historias” y reunió a alumnos de distintos cursos en una experiencia participativa. El encuentro integró lenguajes artísticos como la música, la plástica y el teatro para fomentar la reflexión sobre la identidad y el territorio a partir de contenidos vinculados a la vida y obra de Atahualpa Yupanqui y las expresiones culturales locales.
Participaron además docentes de distintas áreas y la profesora de teatro Andrea Iluminatti (2º año, turno tarde, EES 14), quien coordinó actividades dramáticas y ejercicios de puesta en escena con los estudiantes.
La iniciativa se extenderá a la EP N° 19 de la localidad de J. A. de la Peña, donde dará inicio este miércoles y continuará desarrollándose a lo largo de varias semanas.
El cronograma contempla talleres temáticos, actividades creativas en aula, salidas educativas al entorno local y sesiones de trabajo colectivo. Estas instancias estarán orientadas a recolectar y sistematizar relatos orales, investigaciones escolares sobre patrimonio tangible e intangible, producciones plásticas y musicales, y piezas de teatro comunitario que expresen las memorias de los distintos barrios y localidades.
Qué prioriza el proyecto sobre Atahualpa Yupanqui
El proyecto prioriza la participación activa de los estudiantes como productores de conocimiento y cultura y propone vías concretas para visibilizar las voces y saberes de la comunidad: registro y archivo de testimonios, elaboración de materiales gráficos y sonoros, y ensayos escénicos que luego formarán parte de una muestra colectiva final.
Dicha exposición, resultado del trabajo colaborativo entre escuelas, docentes y la Subsecretaría, tendrá como objetivo poner en valor los relatos locales, generar instancias de encuentro intergeneracional y abrir la circulación cultural dentro del Partido de Pergamino.
Desde la Subsecretaría de Cultura se invita a las familias, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y público en general a acompañar las etapas del proyecto y participar de las actividades abiertas que se irán programando.
Además, se promoverá la difusión de los materiales producidos para que el patrimonio y la memoria recuperada trasciendan las aulas y lleguen a la comunidad en su conjunto.