domingo 04 de enero de 2026
    • Inclusión en territorio: el Municipio recorrerá los pueblos asesorando en discapacidad

    En el marco de un trabajo de inclusión, un equipo técnico del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Pergamino visitará las localidades del Partido.

    4 de enero de 2026 - 07:01
    Esta modalidad de trabajo ya fue implementada en otras oportunidades, con resultados muy positivos.

    PERGAMINO AL DIA

    La Municipalidad de Pergamino anunció una nueva recorrida territorial por los pueblos del Partido con el objetivo de brindar asesoramiento integral a personas con discapacidad, a sus familias y a los sistemas de apoyo. La iniciativa, que se desarrollará a lo largo de los meses de enero y febrero, busca acercar el Estado municipal a cada localidad, derribando barreras de acceso y fortaleciendo una mirada inclusiva, cercana y personalizada.

    Como en oportunidades anteriores, el operativo contará con la presencia de un equipo técnico especializado que atenderá consultas en cada Delegación, orientará sobre trámites y ofrecerá información vinculada a derechos, prestaciones y recursos disponibles. Además, en los casos que lo requieran, se realizarán visitas domiciliarias con la intervención de una trabajadora social, garantizando una atención integral que contemple las particularidades de cada situación.

    De esta manera, mientras una parte del equipo permanecerá en la Delegación local atendiendo a los vecinos, otra podrá trasladarse a los domicilios previamente identificados, asegurando que el asesoramiento llegue a todos los rincones del Partido de Pergamino.

    Inclusión que llega a los pueblos de Pergamino

    La recorrida territorial se inscribe en una política sostenida de inclusión que el Municipio viene desarrollando desde el Área de Discapacidad, entendiendo que no todas las personas pueden trasladarse hasta la sede central para realizar consultas o trámites. En este sentido, la presencia del equipo en los pueblos permite igualar oportunidades, acercar información clave y acompañar procesos que muchas veces resultan complejos.

    Desde el Municipio destacaron que el asesoramiento abarca distintos aspectos: acceso a derechos, gestiones administrativas, información sobre prestaciones, recursos disponibles y acompañamiento en situaciones particulares que requieran un abordaje social más profundo.

    El cronograma de visitas

    El recorrido por las localidades del Partido de Pergamino se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

    *J. A. de la Peña: miércoles 7 de enero

    *Mariano H. Alfonzo: martes 13 de enero

    *Pinzón: miércoles 14 de enero

    *La Violeta: martes 20 de enero

    *Guerrico: miércoles 21 de enero

    *Acevedo: martes 27 de enero

    *Rancagua: martes 3 de febrero

    *Urquiza: martes 10 de febrero

    *Fontezuela: miércoles 11 de febrero

    *El Socorro: miércoles 18 de febrero

    *Manuel Ocampo: martes 24 de febrero

    *Mariano Benítez: miércoles 25 de febrero

    Desde la Municipalidad invitaron a las personas interesadas a acercarse a la Delegación de su localidad en la fecha correspondiente para recibir asesoramiento y acompañamiento.

    Área de Discapacidad municipal

    En diálogo con LA OPINIÓN, Belén Busalacchi, coordinadora del Área de Discapacidad del Municipio, explicó los alcances de este operativo territorial y remarcó la importancia de estar presentes en cada comunidad.

    “Durante los meses de enero y febrero, desde el Área vamos a estar llevando adelante un operativo territorial en los pueblos del Partido de Pergamino. El objetivo es poder acercarnos a aquellos vecinos que, por diversos motivos, no pueden concurrir a la sede del Área”, señaló.

    Busalacchi destacó que esta modalidad de trabajo ya fue implementada en otras oportunidades, con resultados muy positivos. “Esta intervención ya se ha realizado en otras oportunidades y ha demostrado ser una herramienta valiosa para fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo una atención más cercana y accesible”, afirmó.

    Cercanía, presencia y acompañamiento

    La coordinadora subrayó además que la recorrida permite humanizar el vínculo entre el Estado y los vecinos. “Esta intervención también permite que los vecinos puedan conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla desde el Área, que conozcan nuestros rostros. En muchas oportunidades tenemos comunicaciones e intervenciones telefónicas, y poder encontrarnos cara a cara genera otra cercanía”, explicó.

    En ese sentido, resaltó que el operativo no solo apunta a resolver consultas puntuales, sino también a dar a conocer los servicios disponibles y las distintas formas de acompañamiento que ofrece el Área de Discapacidad, reforzando una red de apoyo que involucra a las familias y a los sistemas de cuidado.

    Trabajo articulado con las Delegaciones

    Otro de los aspectos centrales de la recorrida es el trabajo conjunto con los delegados y delegadas de cada localidad. “También nos permite acercarnos a los Delegados y Delegadas de los pueblos y poder acompañarlos ante las consultas de los vecinos”, señaló Busalacchi, remarcando la importancia de la articulación territorial para dar respuestas más ágiles y eficaces.

    De este modo, el Municipio apuesta a una inclusión real y efectiva, que no quede limitada a los espacios centrales de la ciudad, sino que se construya día a día en cada pueblo del Partido de Pergamino, con presencia, escucha activa y acompañamiento concreto a quienes más lo necesitan.

