miércoles 28 de enero de 2026
    • Arroyo Pergamino: Servicios Públicos de Pergamino lleva adelante mantenimiento y limpieza

    Se están llevando a cabo tareas en el Arroyo Pergamino por parte de la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    28 de enero de 2026 - 13:11
    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante el área Servicios Públicos de Pergamino para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa, favorecer el desagote de las calles adyacentes y conservar este espacio público que forma parte de la identidad urbana.

    Arroyo Pergamino

    “Un arroyo limpio cumple un rol clave en la conservación del medioambiente y también en la prevención de inundaciones. Estamos limpiando las orillas del cauce para que el agua fluya correctamente y disminuir el riesgo en caso de lluvias intensas. Por el momento vamos a limpiar desde Avenida Rocha a Florencio Sánchez; y más adelante continuaremos por el resto de las orillas”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún.

    Cuidar el arroyo es una responsabilidad compartida. Las tareas de limpieza y mantenimiento deben ir acompañadas de compromiso ciudadano, evitando arrojar residuos y promoviendo hábitos responsables. Proteger este recurso natural hoy es garantizar un ambiente más sano y seguro para las futuras generaciones.

    Tareas en distintos barrios de la ciudad

    Asimismo, la Secretaría de Servicios Públicos continúa con intensas labores por los barrios consistente en bacheo, corte de pasto en espacios públicos, limpieza y perfilado de calles en la zona de los barrios Luar Kayad, Tierra de Sueños y loteo La Guadalupe.

    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    Arroyo Pergamino: Servicios Públicos de Pergamino lleva adelante mantenimiento y limpieza

