Arrecifes, la cuna de campeones, tendrá otra edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

Arrecifes recibe a los fanáticos del automovilismo.

No hay ciudad en el mundo en la que el automovilismo se viva con tanta intensidad como en Arrecifes , conocida mundialmente como la "Cuna de Campeones" . Se estima que con sus actuales 30 mil habitantes, ha dado más de 750 pilotos y decenas de campeones nacionales e internacionales.

Por eso no es casualidad que Arrecifes sea la sede de la Fiesta Provincial del Automovilismo , que este año se celebra del 19 al 21 de diciembre.

Ángel “Sandokán” Lo Valvo: El primer campeón de la historia del Turismo Carretera (TC) en 1939.

José Froilán González: Leyenda mundial. Fue el primero en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 para Ferrari (Silverstone, 1951) y subcampeón del mundo en 1954. También ganó las 24 Horas de Le Mans.

Carlos Pairetti: Famoso por su legendario "Trueno Naranja", fue campeón de TC en 1968.

Néstor Jesús García Veiga: Campeón en Sport Prototipo y Mecánica Argentina Fórmula 1.

Luis Rubén Di Palma: Ídolo absoluto. Ganó títulos en TC, TC 2000 y Sport Prototipo.

José Luis Di Palma: Campeón de Fórmula 2 Nacional. Junto a Patricio y Marcos, son hijos del gran "Loco" Luis Rubén Di Palma.

Patricio Di Palma: Campeón de Turismo Nacional.

Marcos Di Palma: Campeón de Supercart.

Luis José “Josito” Di Palma: Nieto de Luis Rubén, fue dos veces campeón de Top Race.

Norberto Fontana: Ex-piloto de Fórmula 1 (corrió para Sauber) y multicampeón en Argentina (TC y TC 2000). A los 50 años sigue compitiendo en Turismo Carretera.

Agustín Canapino: "El Titán" es el piloto más exitoso de la era moderna. Ganó 4 títulos de TC (incluyendo un tricampeonato consecutivo, el último este 2025, ), títulos en Súper TC 2000, TC Pick Ups, Turismo Nacional y Top Race. Este año logró tres campeonatos: TC, Turismo Nacimiento y TC Pick Ups.

Se viene la 16º Fiesta Provincial del Automovilismo

Arrecifes se viste de gala desde el viernes 19 al domingo 21, desde la mañana, en el circuito local y otros espacios de la ciudad.

Viernes: sobre av. Merlassino, caravana de autos de TC, rally, zonales y agrupaciones de motos, noche de bares y espectáculos en vivo.

Sábado: sobre el circuito costanero y av. Merlassino, exhibición de autos de TC, rally, zonales, grupo de motos y autos antiguos, carrera de karting y feria de artesanías.

Domingo: en el circuito costanero, continuación de las propuestas con TC, rally, zonales y cierre con espectáculos musicales. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/fiestaautomovilismo/ arrecifes.gob.ar/preparate-para-una-fiesta-unica-en-arrecifes/