martes 16 de diciembre de 2025
    • Arrecifes, la cuna de campeones, tendrá otra edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

    Arrecifes, a 46 kilómetros de Pergamino, siempre se ha destacado por sus pilotos campeones. Este fin de semana es la sede de la Fiesta Provincial del Automovilismo.

    16 de diciembre de 2025 - 12:51
    Arrecifes recibe a los fanáticos del automovilismo.

    Arrecifes recibe a los fanáticos del automovilismo.

    TURISMOPBA
    Agustín Canapino, flamante campeón de Turismo Carretera por cuarta vez.

    Agustín Canapino, flamante campeón de Turismo Carretera por cuarta vez.

    ACTC

    No hay ciudad en el mundo en la que el automovilismo se viva con tanta intensidad como en Arrecifes, conocida mundialmente como la "Cuna de Campeones". Se estima que con sus actuales 30 mil habitantes, ha dado más de 750 pilotos y decenas de campeones nacionales e internacionales.

    Algunos de los campeones nacidos en Arrecifes

    Ángel “Sandokán” Lo Valvo: El primer campeón de la historia del Turismo Carretera (TC) en 1939.

    José Froilán González: Leyenda mundial. Fue el primero en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 para Ferrari (Silverstone, 1951) y subcampeón del mundo en 1954. También ganó las 24 Horas de Le Mans.

    Carlos Pairetti: Famoso por su legendario "Trueno Naranja", fue campeón de TC en 1968.

    Néstor Jesús García Veiga: Campeón en Sport Prototipo y Mecánica Argentina Fórmula 1.

    Luis Rubén Di Palma: Ídolo absoluto. Ganó títulos en TC, TC 2000 y Sport Prototipo.

    José Luis Di Palma: Campeón de Fórmula 2 Nacional. Junto a Patricio y Marcos, son hijos del gran "Loco" Luis Rubén Di Palma.

    Patricio Di Palma: Campeón de Turismo Nacional.

    Marcos Di Palma: Campeón de Supercart.

    Luis José “Josito” Di Palma: Nieto de Luis Rubén, fue dos veces campeón de Top Race.

    Norberto Fontana: Ex-piloto de Fórmula 1 (corrió para Sauber) y multicampeón en Argentina (TC y TC 2000). A los 50 años sigue compitiendo en Turismo Carretera.

    Agustín Canapino: "El Titán" es el piloto más exitoso de la era moderna. Ganó 4 títulos de TC (incluyendo un tricampeonato consecutivo, el último este 2025, ), títulos en Súper TC 2000, TC Pick Ups, Turismo Nacional y Top Race. Este año logró tres campeonatos: TC, Turismo Nacimiento y TC Pick Ups.

    Se viene la 16º Fiesta Provincial del Automovilismo

    Arrecifes se viste de gala desde el viernes 19 al domingo 21, desde la mañana, en el circuito local y otros espacios de la ciudad.

    Viernes: sobre av. Merlassino, caravana de autos de TC, rally, zonales y agrupaciones de motos, noche de bares y espectáculos en vivo.

    Sábado: sobre el circuito costanero y av. Merlassino, exhibición de autos de TC, rally, zonales, grupo de motos y autos antiguos, carrera de karting y feria de artesanías.

    Domingo: en el circuito costanero, continuación de las propuestas con TC, rally, zonales y cierre con espectáculos musicales. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/fiestaautomovilismo/ arrecifes.gob.ar/preparate-para-una-fiesta-unica-en-arrecifes/

