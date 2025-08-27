miércoles 27 de agosto de 2025
    • La AFA anunció los precios y el esquema de venta para Argentina–Venezuela en el Monumental

    El duelo de la selección Argentina con la de Venezuela programado para el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, ya tiene definidos precios por la AFA

    27 de agosto de 2025 - 13:29
    Argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental por las Eliminatorias.

    La Selección Argentina vuelve a jugar en el país por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El duelo frente a Venezuela, programado para el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, ya tiene definidos precios y modalidades de venta de entradas.

    Venta de entradas y valores de las localidades

    La comercialización de tickets comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express el martes 26 de agosto a las 17. Un día después, el miércoles 27 a la misma hora, se habilitará la venta general a través de los canales habituales. La expectativa es alta debido al presente del conjunto de Lionel Scaloni y al posible regreso de Lionel Messi, quien figura en la prelista de convocados.

    Los valores fijados por la Asociación del Fútbol Argentino presentan una amplia gama según sector. La entrada popular cuesta $90.000 y los menores pagan $29.000 en ese sector. Las tribunas Sívori y Centenario alta se ubican en $158.000, mientras que sus sectores medios ascienden a $320.000. Las plateas San Martín y Belgrano altas cuestan $260.000, las bajas $450.000 y las medias alcanzan el máximo valor: $480.000. El canje de entradas se realizará de forma presencial en las boleterías del Monumental los días sábado 30 de agosto (9 a 13) y lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre (9 a 15). Los menores a partir de 3 años deben abonar la platea completa, mientras que las personas con discapacidad deberán gestionar su acceso anticipadamente en www.deportick.com.

    El presente de la Selección y la lista preliminar

    La apertura del estadio será a las 16.30 y se recomienda a los hinchas llegar con tiempo para evitar demoras. Argentina llega como líder con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil con 25, mientras que Venezuela, con 18, pelea por el séptimo lugar que da acceso al repechaje.

    Scaloni sorprendió con la prelista de convocados, donde aparecen jóvenes como Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López. También regresan Lionel Messi y Marcos Acuña, mientras que Alejandro Garnacho no fue incluido. Tras la doble fecha de septiembre, la Albiceleste afrontará amistosos internacionales en octubre en Estados Unidos y en noviembre en África e India, como preparación final rumbo al Mundial 2026.

