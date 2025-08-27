Juventud le cortó la racha ganadora a Argentino en el inicio del Clausura de la APB

Juventud se tomó revancha ante Argentino de la derrota del viernes en el Pre Federal. APB PERGAMINO

En la noche de este martes en el “Socios Fundadores”, en lo que fue el cierre de la primera fecha del Torneo Clausura de básquetbol de la Asociación Pergaminense (APB), Juventud le cortó a Argentino el invicto de 25 partidos. El “Celeste” venció al “Blanco” por 71 a 57.

El trámite del partido en el primer tiempo fue favorable al equipo local que dirige Francisco Colombo. Gracias a la buena defensa y a la presión alta que propuso su equipo y que tuvo a maltraer al conjunto de Andrés Quiroga, le permitió correr la cancha y anotar con facilidad. Así, Argentino sacó una ventaja de 17 puntos y llegar al descanso 39-22.

Cuando el partido parecía terminado y que el “Blanco” iba a conseguir su triunfo Nº 26 de manera consecutiva, el encuentro dio un giro de 180 grados y en el segundo tiempo Juventud apretó el acelerador y con un parcial de 29-5 en el tercer cuarto pasó al frente 44-51. Desde ese momento, el “Celeste” aprovechó la oportunidad y cerró el partido a su favor 57-71 y de esa manera terminó con la racha de 25 triunfos al hilo del campeón del Torneo Apertura. El goleador del partido fue Franco Villegas con 18 puntos y para Argentino no alcanzaron los 16 puntos de Lucas García Cano.

La fecha había comenzado el viernes pasado con el triunfo de Sports sobre Círculo Italiano de Colón por 57-59 en condición de visitante. Y continuó con dos partidos el lunes por la noche con los triunfos de Alianza de Colón ante Sirio Libanés por 69-74 y Comunicaciones, que derrotó de local a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por 66-61.

La próxima fecha Los partidos que tendrá la segunda fecha (con días y horarios a confirmar) son: por la Zona A, Sports recibirá a Sportivo Rojas y Círculo Italiano de Colón volverá a ser local ante Argentino. Por la Zona B, Alianza de Colón será local ante Gimnasia y Esgrima y Sirio Libanés recibirá a Comunicaciones. Juventud y Ricardo Gutiérrez de Arrecifes quedarán libres en esta jornada.

Compartí esta nota en redes sociales:





