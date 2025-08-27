jueves 28 de agosto de 2025
    • Siniestro vial: chocaron un camión y un automóvil en la ruta 32 y un automovilista resultó lesionado

    El siniestro vial dejó como saldo un hombre herido con lesiones leves y el vuelco de un cargamento de soja.

    27 de agosto de 2025 - 23:04
    En la tarde noche de este miércoles, minutos después de las 19:30, un accidente vial interrumpió la circulación en la ruta provincial 32, a la altura del kilómetro 111, en el tramo que conecta Pergamino con Manuel Ocampo. En el siniestro se vieron involucrados un camión cargado con soja y un automóvil, y como consecuencia un hombre fue hospitalizado.

    De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el hecho ocurrió cuando un camión Mercedes Benz L-1620 con acoplado, procedente de la ciudad de Los Toldos, circulaba en sentido Pergamino–Rosario. El vehículo pesado era conducido por un hombre que resultó ileso. En circunstancias que aún son materia de investigación, un automóvil Volkswagen que circulaba en dirección contraria habría realizado una maniobra que lo llevó a impactar contra el acoplado del camión.

    Como resultado de la colisión, el acoplado se desestabilizó y parte de la carga de soja que transportaba quedó volcada sobre la calzada, lo que generó complicaciones en el tránsito y obligó a un operativo de asistencia en la circulación.

    Siniestro vial

    El automóvil involucrado era guiado por un hombre mayor de edad, oriundo de Pergamino, quien perdió el control tras el impacto y sufrió lesiones leves. Personal de emergencias médicas lo trasladó al Hospital San José, donde fue atendido y quedó bajo observación.

    En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Policía de El Socorro, peritos de la Policía Científica, agentes de Seguridad Vial y rescatistas. Durante varias horas el tránsito en la zona fue asistido para permitir las tareas de limpieza y peritaje, hasta que los vehículos fueron retirados a la banquina.

    La causa fue caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Pergamino.

