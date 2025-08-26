Santiago Arangio fue cuarto en Alemania y sigue escalando en el Mundial de Flat Track

Santiago Arangio quedó muy cerca de subirse al podio en el veloz circuito de Scheessel.

El pergaminense Santiago Arangio tuvo una actuación consagratoria en la cuarta fecha del Campeonato Mundial FIM de Flat Track, que se disputó el fin de semana en el trazado de Scheessel , Alemania . Con un sólido cuarto puesto en la final consiguió su mejor resultado desde que forma parte del certamen internacional de óvalos de tierra (debutó en 2023) y se metió entre los siete mejores del campeonato.

A bordo de una Yamaha 2025 del equipo italiano de Marco Belli , Arangio demostró un notable nivel de manejo en una de las pistas más largas y veloces del calendario: un circuito de 1.000 metros, donde la velocidad y la técnica se combinan en cada curva.

“Desde el principio del día nos encontramos muy a gusto con la pista, en la que nunca antes había tenido la posibilidad de andar. Mil metros de pura velocidad y adrenalina” , publicó Arangio en sus redes sociales. “Logramos un cuarto puesto en la final, más que merecido. Tuvimos posibilidad de terminar en el podio, pero una mala decisión de sobrepaso nos dejó en el cuarto puesto, mi mejor resultado” , concluyó.

Arangio comenzó el día con fuerza, ganando por primera vez un Heat en el Mundial y completando los tres restantes con terceros puestos, lo que le permitió asegurarse anticipadamente un lugar en la final. En la competencia principal, el pergaminense, único argentino en el Mundial FIM de Flat Track, tuvo una excelente largada y l ideró la carrera durante la primera vuelta .

Luego fue superado por el actual campeón y ex compañero de equipo, el estadounidense Sammy Halbert, pero Santiago se mantuvo firme en el segundo lugar, protagonizando una intensa lucha con su actual compañero, el italiano Kevin Corradetti, y el británico Tim Neave.

A menos de dos vueltas del final, Corradetti ejecutó una doble maniobra que lo posicionó segundo, mientras que Neave logró superar a Arangio por menos de 500 milésimas, relegándolo al cuarto puesto. La victoria fue para Halbert, en una final de altísimo nivel técnico y competitivo.

Santiago Arangio 3

Avance en el campeonato

Con este resultado, Arangio escaló del noveno al séptimo puesto en la clasificación general, acumulando 50 puntos a falta de dos fechas para el cierre del campeonato. Es la mejor ubicación del pergaminense desde su ingreso a la categoría y lo posiciona como uno de los pilotos revelación de la temporada.

Las principales posiciones son: 1º Ervin Krajcovic (República Checa) 86 puntos, 2º Sammy Halbert (Estados Unidos) 84, 3º Ondrej Svedik (República Checa) 79, 4º Daniele Tonelli (Italia) 68, 5º Kevin Corradetti (Italia) 61, 6º Gerard Bailo (España) 56, 7º Santiago Arangio (Argentina) 50, 8º Tim Neave (Gran Bretaña) 48, 9º Jack Bell (Gran Bretaña) 48 y 10º Markus Jell (Alemania) 47.

Las últimas dos fechas

El calendario del Mundial FIM de Flat Track tendrá dos fechas decisivas en septiembre. La quinta ronda, el 13 de septiembre en Vasad, Hungría, y la sexta y última tendrá lugar el 20 de septiembre en Pardubice, República Checa.

Con confianza, experiencia y una moto cada vez más afinada, Santiago Arangio sigue representando a Pergamino y a la Argentina con gran nivel en el motociclismo internacional, demostrando que está listo para pelear entre los mejores del mundo.