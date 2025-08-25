María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse. MARIA RODRIGUEZ

El ciclismo pergaminense tuvo un domingo de alto rendimiento en la provincia de Córdoba. En la localidad de Justiniano Posse, se disputó la primera edición del Gran Fondo de rural bike, que convocó a ciclistas de diferentes puntos del país para competir en dos distancias: 120 kilómetros (competitiva) y 60 kilómetros (promocional).

Entre las mujeres, la gran protagonista de la jornada fue la pergaminense María Rodríguez, quien fue la ganadora de la clasificación general con un tiempo de 4h. 53m. 48s. La representante del equipo oficial Raleigh de MTB, se quedó con el primer puesto en la categoría Damas B y también con la general, tras una ajustada definición frente a Yanina Nicolay (Casilda) y Nancy Martínez (Bell Ville), a quienes superó por un segundo en una llegada muy cerrada.

Marcelo Del Valle en Máster C1 Además del triunfo de María Rodríguez, otro pergaminense tuvo una positiva actuación en Justiniano Posse. Se trata de Marcelo Del Valle, quien completó los 120 kilómetros en un tiempo de 4h. 28m. 48s, logrando el cuarto puesto en la categoría Máster C1.

