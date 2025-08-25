lunes 25 de agosto de 2025
    • María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    La pergaminense se impuso en la primera edición del exigente rural bike cordobés, en la distancia de 120 kilómetros. Marcelo Del Valle fue cuarto en Máster C1.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    25 de agosto de 2025 - 15:16
    María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse.

    MARIA RODRIGUEZ

    El ciclismo pergaminense tuvo un domingo de alto rendimiento en la provincia de Córdoba. En la localidad de Justiniano Posse, se disputó la primera edición del Gran Fondo de rural bike, que convocó a ciclistas de diferentes puntos del país para competir en dos distancias: 120 kilómetros (competitiva) y 60 kilómetros (promocional).

    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.
    La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos
    El sol será el gran protagonista de la semana en Pergamino.

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera

    Entre las mujeres, la gran protagonista de la jornada fue la pergaminense María Rodríguez, quien fue la ganadora de la clasificación general con un tiempo de 4h. 53m. 48s. La representante del equipo oficial Raleigh de MTB, se quedó con el primer puesto en la categoría Damas B y también con la general, tras una ajustada definición frente a Yanina Nicolay (Casilda) y Nancy Martínez (Bell Ville), a quienes superó por un segundo en una llegada muy cerrada.

    Marcelo Del Valle en Máster C1

    Además del triunfo de María Rodríguez, otro pergaminense tuvo una positiva actuación en Justiniano Posse. Se trata de Marcelo Del Valle, quien completó los 120 kilómetros en un tiempo de 4h. 28m. 48s, logrando el cuarto puesto en la categoría Máster C1.

