domingo 24 de agosto de 2025
    • José Rasuk había hecho podio en Buenos Aires pero lo excluyeron en la técnica

    El pergaminense José Rasuk había sido tercero en el Gálvez de Buenos Aires pero en la revisación técnica había un elemento fuera de reglamento.

    24 de agosto de 2025 - 12:38
    José Rasuk y toda su alegría al subirse el podio en Buenos Aires este domingo. Luego sería excluido.

    José Rasuk y toda su alegría al subirse el podio en Buenos Aires este domingo. Luego sería excluido.

    El piloto pergaminense José Rasuk tuvo una destacada actuación en la final del TC Pista en Buenos Aires, logrando un meritorio tercer puesto con su Chevrolet.

    Sin embargo, a la hora de la revisación técnica de la unidad del Coiro Racing, se encontró una anormalidad en el limitador de RPM y la decisión fue contundente: exclusión.

    Este resultado en pista coronaba un fin de semana de gran desempeño para el piloto del Coiro Racing en la décima fecha del campeonato.

    Rasuk había demostrado su buen momento durante todo el fin de semana obteniendo el tercer lugar en su serie clasificatoria. Además, se había ubicado sexto en la clasificación general.

    El ganador de la carrera fue Marcos Dianda y segundo terminó Joaquín Ochoa.

    Rasuk, no obstante el percance de haber sido excluido, se metió entre los 12 mejores que van a definir la Copa de Plata, es decir el campeonato del TC Pista, principal categoría que promueve pilotos para el Turismo Carretera.

    Rasuk venía de ganar el pasado fin de semana en el TC Pista Pick Up en San Nicolás, reafirmando el buen momento del piloto de Pergamino.

    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino

    Por Fernando Bongiovanni

