El TC correrá en San Nicolás en octubre por la segunda fecha de la Copa de Oro

Confirmada la fecha de Turismo Carretera en el Autódromo de San Nicolás el 5 de Octubre

El Turismo Carretera entra en la etapa decisiva de la temporada 2025 y ya están definidas las sedes de las últimas cinco competencias del calendario. La Copa de Oro, en su 18ª edición, comenzará el 14 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, mientras que el Gran Premio Coronación se disputará en La Plata en diciembre.

Mientras que nuevamente el Autódromo San Nicolás Ciudad, en el circuito Juan María Traverso, volverá a ser protagonista al recibir la categoría los días 4 y 5 de octubre. De esta manera, la ciudad será nuevamente parte de la definición del torneo, tal como sucedió en la temporada 2024.

Los antecedentes en el Autódromo San Nicolás favorable a Ford Hasta el momento, San Nicolás albergó al TC en diez oportunidades, con Ford como la marca más ganadora (4 triunfos), seguida por Dodge (3), Torino (2) y Chevrolet (1). Entre los pilotos, Mariano Werner es el máximo vencedor del trazado nicoleño con tres festejos (2020, 2021 y 2024).

El campeonato cerró la Etapa Regular en Buenos Aires, donde Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se quedó con la victoria y Marcelo Agrelo (Toyota Camry) fue el ganador de la etapa preliminar.

