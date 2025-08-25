Alfonso Domenech cerró la Etapa Regular del TC con un sabor amargo

La décima fecha de Turismo Carretera marcó un punto de inflexión tanto en el calendario 2025 como en la historia del automovilismo nacional. El circuito Nº 12 del Autódromo de Buenos Aires fue el escenario de la última competencia de la Etapa Regular , pero también escribió su último capítulo en la historia del TC antes de ser sometido a una profunda modernización que lo dejará en condiciones de albergar en un futuro competencias de MotoGP y Fórmula 1.

En ese marco cargado de simbolismo, Alfonso Domenech llegó con buenas expectativas y con el objetivo de cerrar la Etapa Regular consolidando su crecimiento dentro de la categoría. Y el comienzo del fin de semana pareció dar la razón a las esperanzas del piloto pergaminense.

A bordo del Dodge Challenger Nº 155 del SAP Team , Domenech fue protagonista de una jornada sabatina muy positiva. Si bien en los entrenamientos libres se ubicó 30º y 22º, lo mejor llegó durante la clasificación, donde registró un tiempo de 1m. 29s. 900/1.000 que lo colocó en el puesto 13 , a menos de un segundo del más veloz. Fue su mejor resultado en clasificación en el TC, y una clara señal del potencial mecánico y la adaptación del piloto al exigente nivel de la categoría.

No obstante, la fortuna no acompañó ese rendimiento alentador. El domingo comenzó con la disputa de las series clasificatorias: Domenech largó desde la quinta colocación en la primera, pero una rotura de triceta lo obligó a abandonar, sin poder defender lo conseguido en la jornada previa. Así, quedó relegado al fondo de la grilla para la final, lo que suponía una tarea cuesta arriba en un circuito siempre exigente como el Gálvez.

Y apenas comenzada la competencia principal, el infortunio volvió a hacerse presente. En el curvón Salotto, Domenech quedó involucrado en una maniobra de tres autos a la par. Sin espacio para mantenerse en pista, se despistó y su Dodge Challenger sufrió un golpe que lo dejó desalineado, con el volante torcido. Ante ese panorama, la decisión fue inevitable: debió abandonar la carrera, quedando fuera antes de completar siquiera la primera vuelta.

La victoria en esta histórica carrera fue para el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Lo escoltaron Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro, y Marcelo Agrelo con Toyota Camry, en una carrera que cerró la Etapa Regular del campeonato y definió los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro. La lista la integran: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco, Agustín Canapino, Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner y Jeremías Olmedo.

Domenech 3

Balance positivo pese al abandono

Para Domenech, el saldo del fin de semana es agridulce. Si bien el abandono impidió sumar puntos valiosos y continuar la racha de finales completadas -venía de tres al hilo, incluida la exigente competencia del “Desafío de las Estrellas” en El Villicum, donde finalizó 19º-, quedó demostrado que el rendimiento del auto ha mejorado notablemente y que el trabajo del SAP Team comienza a dar sus frutos.

Con la vista puesta en la continuidad del calendario, Domenech ya piensa en la undécima fecha, que se disputará el 14 de septiembre en el circuito “Rosendo Hernández” de San Luis. Será una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro del TC y buscar esa regularidad que le permita meterse con más frecuencia entre los protagonistas.