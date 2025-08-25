lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alfonso Domenech cerró la Etapa Regular del TC con un sabor amargo

    El piloto pergaminense abandonó en la décima fecha del Turismo Carretera luego de un prometedor sábado, en el que logró su mejor resultado en clasificación.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    25 de agosto de 2025 - 13:45
    Alfonso Domenech demostró su potencial en el Gálvez pero abandonó en el inicio de la final.

    Alfonso Domenech demostró su potencial en el Gálvez pero abandonó en el inicio de la final.

    DARIO GALLARDO

    La décima fecha de Turismo Carretera marcó un punto de inflexión tanto en el calendario 2025 como en la historia del automovilismo nacional. El circuito Nº 12 del Autódromo de Buenos Aires fue el escenario de la última competencia de la Etapa Regular, pero también escribió su último capítulo en la historia del TC antes de ser sometido a una profunda modernización que lo dejará en condiciones de albergar en un futuro competencias de MotoGP y Fórmula 1.

    Lee además
    María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse.

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse
    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.
    La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    En ese marco cargado de simbolismo, Alfonso Domenech llegó con buenas expectativas y con el objetivo de cerrar la Etapa Regular consolidando su crecimiento dentro de la categoría. Y el comienzo del fin de semana pareció dar la razón a las esperanzas del piloto pergaminense.

    A bordo del Dodge Challenger Nº 155 del SAP Team, Domenech fue protagonista de una jornada sabatina muy positiva. Si bien en los entrenamientos libres se ubicó 30º y 22º, lo mejor llegó durante la clasificación, donde registró un tiempo de 1m. 29s. 900/1.000 que lo colocó en el puesto 13, a menos de un segundo del más veloz. Fue su mejor resultado en clasificación en el TC, y una clara señal del potencial mecánico y la adaptación del piloto al exigente nivel de la categoría.

    Domenech 2

    Domingo complicado

    No obstante, la fortuna no acompañó ese rendimiento alentador. El domingo comenzó con la disputa de las series clasificatorias: Domenech largó desde la quinta colocación en la primera, pero una rotura de triceta lo obligó a abandonar, sin poder defender lo conseguido en la jornada previa. Así, quedó relegado al fondo de la grilla para la final, lo que suponía una tarea cuesta arriba en un circuito siempre exigente como el Gálvez.

    Y apenas comenzada la competencia principal, el infortunio volvió a hacerse presente. En el curvón Salotto, Domenech quedó involucrado en una maniobra de tres autos a la par. Sin espacio para mantenerse en pista, se despistó y su Dodge Challenger sufrió un golpe que lo dejó desalineado, con el volante torcido. Ante ese panorama, la decisión fue inevitable: debió abandonar la carrera, quedando fuera antes de completar siquiera la primera vuelta.

    La victoria en esta histórica carrera fue para el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Lo escoltaron Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro, y Marcelo Agrelo con Toyota Camry, en una carrera que cerró la Etapa Regular del campeonato y definió los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro. La lista la integran: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco, Agustín Canapino, Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner y Jeremías Olmedo.

    Domenech 3

    Balance positivo pese al abandono

    Para Domenech, el saldo del fin de semana es agridulce. Si bien el abandono impidió sumar puntos valiosos y continuar la racha de finales completadas -venía de tres al hilo, incluida la exigente competencia del “Desafío de las Estrellas” en El Villicum, donde finalizó 19º-, quedó demostrado que el rendimiento del auto ha mejorado notablemente y que el trabajo del SAP Team comienza a dar sus frutos.

    Con la vista puesta en la continuidad del calendario, Domenech ya piensa en la undécima fecha, que se disputará el 14 de septiembre en el circuito “Rosendo Hernández” de San Luis. Será una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro del TC y buscar esa regularidad que le permita meterse con más frecuencia entre los protagonistas.

    Temas
    Seguí leyendo

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera

    El desafío del voto accesible: Pergamino abre un espacio de diálogo y compromiso

    La definición por la Cámara Penal: el proceso avanza entre la presión local y la exigencia de cupo femenino

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino

    El 7 de Septiembre, Pergamino votará en 55 escuelas y con 280 mesas habilitadas

    KIBÓ: un edificio que nació de un sueño y se hizo realidad en Pergamino

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    Entre el amor y la responsabilidad en Pergamino: cuidar sin fomentar la agresividad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Consejo de la Magistratura definirá a los dos jueces que completarán la terna de magistrados titulares de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Pergamino ante la necesidad que sean elegidos entre los once pergaminenses que están como postulantes y se respete la paridad de género al incluir una mujer.

    La definición por la Cámara Penal: el proceso avanza entre la presión local y la exigencia de cupo femenino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Edición impresa del Domingo 24 de Agosto. Archivo disponible en PDF
    María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse.

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.
    La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    El sol será el gran protagonista de la semana en Pergamino.

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera