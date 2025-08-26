martes 26 de agosto de 2025
    • María Virginia Gómez volvió a brillar en la Copa Monumento a la Bandera

    La pergaminense ganó las categorías Bikini Senior y Challenge, y fue tercera en Master +35 en el torneo de fisicoculturismo y fitness realizado en Rosario.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    26 de agosto de 2025 - 13:46
    María Virginia Gómez sumó dos primeros puestos y un tercero en la Copa Monumento.

    María Virginia Gómez sumó dos primeros puestos y un tercero en la Copa Monumento.

    MARIA VIRGINIA GOMEZ

    La pergaminense María Virginia Gómez tuvo una destacada actuación en la edición 2025 de la Copa Monumento a la Bandera de fisicoculturismo y fitness, que se desarrolló el sábado 16 en el Hotel Ariston de Rosario. En una jornada cargada de emoción y alto nivel logró el primer puesto en las categorías Bikini Senior y Challenge, y el tercer puesto en la categoría Master +35.

    El certamen, organizado por la Asociación Santafesina de Fisicoculturismo y Fitness (ASFF), reunió a más de 50 competidores de distintas regiones del país. Considerada una de las competencias más prestigiosas del calendario, la Copa Monumento a la Bandera sirvió como selectivo para el Campeonato Argentino, lo que aumentó aún más su relevancia.

    Para María Virginia, esta edición tuvo un valor especial: repitió su triunfo del año pasado en las categorías Senior y Challenge, y además sumó una nueva categoría, Master +35, en la que también subió al podio. “Fueron cinco meses de preparación muy intensa de la mano de mi entrenador Andrés Horak”, destacó, en diálogo con LA OPINION. “Cada logro me impulsa a seguir trabajando y superándome”, agregó.

    María Virginia Gómez con Horak
    María Virginia Gómez junto a su entrenador Andrés Horak en Rosario.

    María Virginia Gómez junto a su entrenador Andrés Horak en Rosario.

    Con esta nueva actuación, alcanzó nueve primeros puestos luego de los siete logrados en 2024, producto de su desempeño en tres torneos: Copa Cordón Industrial, Copa Monumento a la Bandera y el Campeonato Santafesino, donde además obtuvo el Overall, el premio mayor.

    La historia de María Virginia Gómez con el fitness comenzó hace apenas dos años, en agosto de 2023, cuando decidió inscribirse en un gimnasio buscando mejorar su salud física y emocional. En muy poco tiempo, y con una disciplina férrea, pasó de ser una aficionada a convertirse en una competidora destacada. “Al principio solo quería moverme un poco y enfocarme en mí, pero el camino me llevó más lejos de lo que imaginaba. Hoy puedo decir que el fitness me transformó por dentro y por fuera”, contó en una anterior entrevista.

    Además de sus logros deportivos, Gómez es Licenciada en Psicología y madre. Su historia inspira a muchas personas que buscan equilibrar vida personal, profesional y deportiva. “Siempre recomiendo la actividad física a mis pacientes, pero yo no la estaba aplicando en mi vida. Hoy es parte fundamental de mi bienestar”, reconoció.

    María Virgina Gómez 2

    Sus próximos desafíos

    Respecto a lo que viene, su calendario competitivo no se detiene: “Los próximos desafíos que tenemos en vista son el torneo ‘Provincias Unidas’ en octubre y la ‘Noche de los Campeones’ en noviembre”, anticipó.

    Con una trayectoria ascendente y una convicción inquebrantable, María Virginia Gómez continúa escribiendo su propia historia en el mundo del fitness, representando con orgullo a Pergamino y demostrando que los sueños, con trabajo y pasión, pueden hacerse realidad.

