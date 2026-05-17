Condenaron a los ladrones que robaron millones en una inmobiliaria

En septiembre de 2024 los ladrones redujeron al sereno de la cochera lindera para hacer un boquete en la pared divisoria y acceder a las instalaciones de la Inmobiliaria a sustraer el dinero de la caja de seguridad.

En un fallo que pone cierre a una saga delictiva que conmocionó a la comunidad, la jueza Marcela Santoro, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Pergamino, dictó la sentencia definitiva contra tres sujetos involucrados en una serie de atracos de extrema gravedad .

A un ladrón le dieron la libertad bajo palabra hace un mes y volvió a quedar involucrado en un intento de robo

El proceso, tramitado bajo la modalidad de juicio abreviado, permitió unificar diversas causas penales que tenían como protagonistas a Brian Ricardo Giménez, Paolo Michel Luna y David Edgardo Teruel, quienes admitieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas acordadas entre la fiscalía y sus defensas técnicas.

Según quedó acreditado en el expediente, los delincuentes contaron con el apoyo logístico fundamental de Nicolás Hilton Molinari, quien ya fuera condenado previamente por el juez Carlos A. Picco a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por su rol como "fletero" de la banda. Molinari, utilizando su vehículo utilitario Renault Kangoo de color rojo, fue el encargado de trasladar a Giménez y Luna desde sus domicilios hasta las inmediaciones de la zona céntrica, cumpliendo un recorrido monitoreado minuciosamente por las cámaras de seguridad públicas y privadas.

Aquel día, cerca de las 4:00 horas, los asaltantes descendieron del vehículo en calle 25 de Mayo y se dirigieron hacia un estacionamiento privado ubicado al número 864. El plan estaba trazado con precisión quirúrgica: sabían que desde la vivienda del sereno, lindera al garaje, podrían acceder al botín millonario que buscaban.

Redujeron al sereno

Una vez que Giménez y Luna lograron ganar los techos de la cochera, ingresaron a la habitación donde descansaba Juan Carlos Forti, el empleado del lugar. El hombre fue despertado abruptamente y amenazado con un revólver plateado. Para asegurar su impunidad, los malvivientes procedieron a inmovilizar a la víctima, atándolo de pies y manos con cables y una bufanda que hallaron en el inmueble.

Con el control total de la situación, los delincuentes comenzaron la tarea más ardua: la realización de un boquete en la pared de la habitación que lindaba directamente con las oficinas de la Inmobiliaria Porcel. Utilizando herramientas de mano, abrieron un orificio circular de aproximadamente 80 centímetros de diámetro. Mientras uno de los sujetos vigilaba al rehén, el otro se arrastró por el boquete hacia el local comercial para evitar ser detectado por los sensores de movimiento de la alarma.

Millonaria suma sustraída

Dentro de la inmobiliaria, el asaltante revisó los cajones y escritorios hasta dar con dos cajas de seguridad. De allí se apoderaron de la suma de ocho millones de pesos en efectivo, fruto del cobro de alquileres de la firma, además de un cheque de pago diferido por más de 283 mil pesos y cientos de sobres membretados. No conformes con ello, también le sustrajeron a Forti cien mil pesos de sus ahorros personales y las llaves del portón principal para facilitar la huida.

El escape se produjo pasadas las 6:30 horas. Caminaron con una bolsa de tela blanca hacia la esquina de calle Florida, donde Molinari los aguardaba nuevamente con la Renault Kangoo roja. Por esta participación necesaria, el fletero recibió el pago de 300 mil pesos, según su propia confesión posterior, aunque originalmente le habían prometido una suma mayor si el golpe era exitoso.

Otros robos

La investigación no se detuvo allí, ya que la justicia logró vincular a Brian Giménez con otros hechos violentos. Entre ellos, se destaca un robo ocurrido el 9 de octubre de 2024 en una vidriería de calle Italia, donde junto a Luna golpearon y ataron a su dueño, Hugo Rugiati, para robarle un millón de pesos. Asimismo, Giménez fue identificado como uno de los autores de un asalto en la ciudad de 9 de Julio, donde tras romper una puerta balcón y encerrar a una mujer y su hija en un baño, se llevaron cinco millones de pesos y dólares.

Por su parte, David Edgardo Teruel fue condenado por su participación secundaria en un robo a la empresa "AF Complejos Urbanísticos" ocurrido en abril de 2024. En ese caso, Teruel aportó su automóvil Ford Focus gris para el traslado de los asaltantes, quienes escalaron muros y golpearon brutalmente a los empleados para sustraer otros ocho millones de pesos de una camioneta. Las pruebas recolectadas, que incluyeron pericias de rastros, análisis de redes sociales (Facebook) y el secuestro de zapatillas Adidas que coincidían con las filmaciones, fueron determinantes para cercar a los culpables.

Acuerdo de partes

Finalmente, la jueza Santoro homologó el acuerdo de juicio abreviado e impuso las siguientes condenas: Brian Ricardo Giménez recibió la pena de cuatro años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento, siendo declarado reincidente debido a sus antecedentes penales previos. Paolo Michel Luna fue sentenciado a cuatro años de cárcel, también de cumplimiento efectivo y con declaración de reincidencia por segunda vez. En tanto, David Edgardo Teruel recibió una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso, sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta por el término de cuatro años, incluyendo el sometimiento al cuidado del Patronato de Liberados.

El fallo también reguló los honorarios de los abogados defensores y dispuso el decomiso de los elementos secuestrados durante los múltiples allanamientos que permitieron desarticular a esta peligrosa organización criminal que operaba en Pergamino y zonas aledañas.