Juicio oral por dos robos a la misma casa de mujeres en una semana a quienes asaltaron por un mal dato

La Fiscalía sostiene que el sujeto que ocupa el banquillo de los acusados en el juicio participó de los robos sufridos por una madre adulta mayor y su hija en agosto y septiembre de 2024.

Una madre adulta mayor y su hija declararon este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Pergamino en el juicio oral contra un sujeto acusado de participar en dos violentos robos rurales ocurridos en una vivienda ubicada cerca del cruce de la ruta 8 y la autopista Pilar-Pergamino, en cercanías de la curva del Aeroclub Pergamino.

Robo de cables en la ruta 8: ladrones escaparon en un campo pese a un operativo policial fallido

PERGAMINO. El debate oral comenzó este miércoles y continuará hasta el jueves bajo la conducción del juez Ignacio Uthurry. El acusado, Emanuel Aballay, ocupa el banquillo imputado por dos episodios de robo agravado cometidos contra una mujer adulta mayor y su hija en una finca rural situada a la altura del kilómetro 235 de la ruta nacional 8.

Además de los asaltos, también enfrenta cargos por la tenencia de un handy que transmitía la frecuencia policial activa, secuestrado durante un procedimiento de la brigada motorizada de la Policía Local en septiembre de 2024.

Durante la primera jornada del juicio se escucharon los alegatos iniciales de la Fiscalía y de la Defensa Oficial. Luego declararon las dos víctimas, quienes reconstruyeron ante el Tribunal los momentos de extrema tensión vividos durante los atracos perpetrados por delincuentes encapuchados, armados y con guantes.

Los testimonios estuvieron cargados de dramatismo y revelaron el nivel de violencia psicológica y física ejercido por los asaltantes, quienes irrumpieron en la vivienda convencidos de que las mujeres ocultaban una importante suma de dinero en dólares.

Según trascendió en la audiencia, los ladrones exigían insistentemente “100 mil dólares” y hacían referencias a datos que no coincidían con la realidad de las víctimas. Entre las inconsistencias mencionadas surgió que los delincuentes reclamaban un dinero “que le había llevado la hija” a una mujer que en realidad es soltera y también buscaban una camioneta de características distintas a la que poseían las damnificadas.

La hipótesis que comenzó a tomar fuerza durante el debate oral es que la banda habría actuado con información equivocada y que la confusión podría estar relacionada con una socia comercial de una de las víctimas en un emprendimiento gastronómico.

Declaraciones policiales

También comparecieron efectivos policiales que participaron de la investigación. Declaró una oficial de la brigada motorizada de la Policía Local que intervino en el procedimiento realizado el 1 de septiembre de 2024, cuando interceptaron al acusado en inmediaciones de Soberanía y Torrent.

Según expuso la uniformada, el sospechoso intentó desprenderse de un handy marca Baoleng al advertir la presencia policial. El aparato estaba sintonizado en la frecuencia policial activa y transmitía comunicaciones reservadas de la fuerza de seguridad.

A su vez, brindó testimonio la jefa de operaciones de la DDI Pergamino que encabezó la investigación para la Fiscalía Nº3 y que vinculó al acusado con al menos uno de los robos perpetrados en la vivienda rural.

Primer robo armado

El primero de los hechos ocurrió el 24 de agosto de 2024 alrededor de las 21:00. De acuerdo con la acusación fiscal, cuatro delincuentes irrumpieron en la propiedad tras romper la puerta de la cocina a patadas.

Las víctimas fueron reducidas bajo amenazas con armas de fuego. A una de ellas la trasladaron al living, donde la intimidaron con una picana eléctrica mientras le exigían dólares. Finalmente entregó 300 mil pesos que guardaba en otra habitación.

Los delincuentes ataron a la mujer con cables y la amenazaron con cortarle un dedo si no entregaba más dinero. Mientras tanto, su madre permanecía sentada en la cocina con la cabeza cubierta por un mantel.

Durante aproximadamente una hora revisaron toda la vivienda y también los vehículos estacionados en el predio. La fuga se precipitó cuando, según la investigación, un cómplice apostado afuera les advirtió por handy que el sereno de la empresa Akron había detectado movimientos sospechosos.

Antes de escapar sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas de plata, una escopeta y distintos elementos de la vivienda.

Segundo asalto rural

El segundo episodio ocurrió apenas una semana después, durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024. Según la imputación, tres delincuentes volvieron a ingresar a la misma vivienda mientras las dos mujeres dormían en la misma habitación.

Las víctimas fueron nuevamente maniatadas y amenazadas con armas de fuego mientras les exigían dinero y las llaves de una camioneta. Las mujeres les dijeron que ya no tenían efectivo debido al robo sufrido días antes.

Los delincuentes finalmente escaparon en un automóvil Citroën C3 perteneciente a una de las damnificadas, luego de atarlas nuevamente y destruir los teléfonos celulares que tenían en la habitación.

Handy con frecuencia policial

Horas después de ese segundo robo, efectivos de la Patrulla Motorizada Municipal interceptaron al acusado en la vía pública. De acuerdo con la acusación, el sujeto llevaba un handy que transmitía la frecuencia policial utilizada por los móviles y efectivos de seguridad.

Ese hallazgo derivó en una causa penal independiente que ahora también forma parte del juicio oral desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1.

El debate continuará este jueves con la incorporación de nuevas pruebas y los alegatos finales de las partes, tras lo cual el juez deberá resolver la situación procesal del acusado.