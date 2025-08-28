jueves 28 de agosto de 2025
    • San Nicolás: Santiago Passaglia anunció un nuevo parque deportivo en Barrio Somisa

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, confirmó la construcción de un parque deportivo en barrio Somisa, con canchas, calistenia y juegos para niños.

    28 de agosto de 2025 - 16:00
    Santiago Passaglia anunció la creación de un parque deportivo en B° Somisa de San Nicolás.

    Santiago Passaglia anunció la creación de un parque deportivo en B° Somisa de San Nicolás.

    LaOpinion

    En la jornada de este jueves, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, visitó a los vecinos de barrio Somisa y en su paso por la zona sur, confirmó que se iniciará la construcción de un nuevo parque deportivo sobre la Av. Central.

    Los detalles de la construcción por parte del intendente Santiago Passaglia

    El espacio contará con canchas de fútbol y básquet, un sector de calistenia, juegos infantiles y áreas para que chicos, jóvenes y familias puedan disfrutar al aire libre y practicar deporte.

    Durante la recorrida, Passaglia expresó: “Estos proyectos nos entusiasman porque significan más vida en los barrios y una ciudad que sigue creciendo desde todos sus sectores”.

    El nuevo parque tendrá las mismas características que el resto de plazas y espacios verdes de la ciudad, con iluminación LED, caminos internos y medidas de seguridad para garantizar que los niños jueguen en un entorno seguro.

