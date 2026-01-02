viernes 02 de enero de 2026
    Año nuevo, cine para todos: aventuras familiares, animación y suspenso en Cinema Pergamino

    Cinema Pergamino da la bienvenida al nuevo año con propuestas para todos los públicos: se estrenan Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados y La empleada.

    2 de enero de 2026 - 10:36
    Bob Esponja La película: En busca de los pantalones cuadrados promete una historia cargada de humor absurdo, emociones y momentos entrañables.

    PRENSA
    La empleada, basada en el best seller internacional de Freida McFadden, La asistenta.

    PRENSA

    Cinema Pergamino arranca el año con una cartelera diversa que combina estrenos para toda la familia y propuestas intensas para el público adulto. Llegan a la pantalla grande Bob Esponja: La película: En busca de los pantalones cuadrados y el thriller psicológico La empleada, mientras continúan en exhibición Zootopía 2 y Avatar: Fuego y Cenizas, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades.

    Operativo de alcoholemia de fin de año en Zárate: Récord de 2,23 g/l detectado
    Bob Esponja La película: En busca de los pantalones cuadrados

    Embed - Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados | Tráiler Oficial (DOBLADO) | Diciembre 25

    Bob Esponja está de regreso y esta vez se lanza a una travesía que promete ser la más grande de su carrera cinematográfica. Nickelodeon y Paramount Pictures presentaron Bob Esponja: En busca de Pantalones Cuadrados, una comedia animada que mezcla acción, humor y piratas fantasmas en un viaje inédito por las profundidades del océano.

    La película promete una historia cargada de humor absurdo, emociones y momentos entrañables que los fans de todas las edades van a disfrutar. El estreno es una fecha ideal para abrir el año con una dosis de nostalgia y diversión submarina.

    Sinopsis: Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en una nueva aventura para demostrar su valentía al Sr. Cangrejo, siguiendo a un misterioso y audaz pirata fantasma, en una comedia marítima que lo llevará a las profundidades del océano, donde ninguna esponja ha estado antes.

    La dirección es de Derek Drymon. Las voces originales corresponden a Bill Fagerbakke, Mark Hamill, Clancy Brown, Tom Kenny. Esta producción de animación y aventuras tiene una duración de 96 minutos y su calificación es apta todo público.

    La empleada

    Embed - LA EMPLEADA Tráiler Oficial Español Latino (2025) Sydney Sweeney, Amanda Seyfried

    También se estrena La empleada (The Housemaid, título original), adaptación cinematográfica que Paul Feig hizo del best seller de Freida McFadden.

    El citado director fue responsable de la comedia de culto Damas en guerra (2011), un éxito que revolucionó el género y marcó a toda una generación, y ahora sorprende con este thriller psicológico con un trío protagónico de peso: Sydney Sweeney (Euphoria), Amanda Seyfried (The Dropout) y Brandon Sklenar (1923).

    La empleada narra la historia de una mujer que encuentra la oportunidad de reinventarse al entrar al mundo de una familia perfecta, pero nada es lo que parece en la casa de lujo que esta habita, ya que cada rincón esconde un secreto peligroso.

    La trama sigue a una joven decidida a comenzar de nuevo cuando acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Un trabajo ideal solo en apariencia, por cuanto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

    Con atmósfera inquietante y un ritmo de tensión sostenida, La empleada se inscribe en la línea de Perdida y de Parasite, combinando el suspenso con una crítica a las apariencias y los privilegios del mundo contemporáneo.

    La película también ha sido comparada con thrillers de los ‘90 como La mano que mece la cuna, Atracción fatal y Bajos instintos, aunque con la salvedad de que tiene un toque marcadamente moderno con las tramas de abuso físico y mental que se presentan.

    La dirección es de Paul Feig. El elenco está encabezado por Brandon Sklenar, Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Este thriller tiene una duración de 131 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años.

