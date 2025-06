Andrea Apesteguía vuelve a escena con "Intimo", un viaje musical a través del tiempo

La relación de Andrea Apesteguía con el arte

La relación de Andrea con el arte comenzó desde muy chica. Primero fue la danza, integrando el ballet folklórico de Mechi Porcel; luego, el teatro, de la mano de Jorge Sharry, donde participó como actriz en varias obras, e incluso llegó a dirigir una puesta en escena.

Pero el canto, esa pasión latente, encontró su lugar en la vida de Andrea de una forma muy particular. “Lo de cantar surgió porque mi papá (Hugo Apesteguía), siempre me decía ‘en la vida no hay que dejar pendientes’. Yo cantaba en peñas, en el taller de Cora Tulliani, pero nunca había pensado en hacer un show propio. Cuando él falleció, en 2022, sentí que era el momento de animarme. Así nació mi primer espectáculo, como un homenaje a él. Pensé que iba a ser el primero y el último, pero me encantó la experiencia”.

El aplauso del público, su propia sensación de plenitud al cantar y el efecto sanador de la música hicieron que ese homenaje inicial se convirtiera en el primero de varios.

“Este es mi cuarto espectáculo y creo que vendrán muchos más. Ahora estoy totalmente abocada a la música. Dicen que la música salva y sana, y para mí, eso es real. Hoy, la música es mi refugio”, concluyó emocionada.