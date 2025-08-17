domingo 17 de agosto de 2025
    • Segunda ronda de auditorías de Andis en Pergamino: empezaron a llegar suspensiones de pensiones

    La Andis realizará nuevos operativos de control a beneficiarios de Pensiones no contributivas en Pergamino. Hay 120 personas citadas para presentarse.

    17 de agosto de 2025 - 07:05
    Los controles de la Andis se desarrollarán en Pergamino, por segunda vez, los cuatro martes subsiguientes.

    Los controles de la Andis se desarrollarán en Pergamino, por segunda vez, los cuatro martes subsiguientes.

    ANDIS

    En Pergamino se viene una segunda ronda de auditorías de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) para titulares de Pensiones No Contributivas.

    Lee además
    A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?
    La artista y escritora Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme.
    Cultura

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

    El operativo se llevará a cabo los días 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre, de 13:00 a 16:00, en el Centro de Día Esperanza (pasaje Aníbal Troilo al 200).

    En esta ocasión, el listado inicial incluye unas 120 personas convocadas. Al respecto, Verónica Ferreira, presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad de Pergamino, explicó a LA OPINION: “Nos llama la atención que el listado con el que contamos es de 120 personas aproximadamente, cuando en realidad creemos que quedaron muchas más personas por auditar en la primera vuelta. No obstante, nos dijeron de Andis que la semana entrante estarán enviando un segundo listado de quienes deben presentarse”.

    Ferreira remarcó que en esta segunda convocatoria hay casos de personas que ya habían sido citadas anteriormente pero no asistieron, junto con otras que no estaban incluidas en la primera tanda.

    Llegan las suspensiones de Pensiones no contributivas

    La situación se complejiza porque en los últimos días ya comenzaron a llegar notificaciones de suspensión de pensiones en Pergamino.

    “Hasta el momento han llegado una decena de suspensiones en los últimos 15 días que generan preocupación no solo entre los beneficiarios perjudicados sino también entre otros que están atentos a la posibilidad de que lleguen las cartas documento porque se prevé que llegarán más notificaciones”, señaló Ferreira.

    Desde el Consejo insisten en que hay casos donde la suspensión no corresponde, ya que incluso hay beneficiarios que asistieron a la auditoría y presentaron toda la documentación exigida.

    “Estamos viendo casos de suspensión del beneficio a personas que realmente cumplen con todos los requisitos para tener continuidad de la pensión. También hay suspensiones de personas que fueron y presentaron toda la documentación. Por eso miramos con preocupación que no exista una unidad de criterio, al menos nosotros no sabemos ni se nos ha comunicado de Andis cuál es el criterio que utilizan para la baja o suspensión del beneficio”, cuestionó Ferreira.

    Cómo actuar si llega la notificación

    Frente a este escenario, Ferreira recomendó a los beneficiarios no quedarse de brazos cruzados y acercarse cuanto antes a Anses (San Nicolás 623) con turno previo.

    “El trámite consiste en presentar la documentación junto con la constancia de asistencia a la auditoría, en caso de haber concurrido. En algunos casos pedimos que el beneficiario redacte una carta de puño y letra explicando la ausencia, porque hay personas que nunca fueron notificadas y por eso no asistieron. Lo que hacemos desde el Consejo es ayudar a rearmar los expedientes para que Anses los reenvíe”, explicó.

    El Consejo de Personas con Discapacidad también puso a disposición sus oficinas en Tucumán 265, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o el teléfono 2477 60 56 09, para consultas con nombre, apellido y DNI.

    Recomendaciones del Consejo

    El organismo difundió un instructivo sobre cómo proceder ante la baja de una PNC:

    *Redactar una nota solicitando la rehabilitación de la pensión, firmada por el titular o su apoyo legal.

    *Incluir datos de contacto y domicilio.

    Adjuntar: Certificado Único de Discapacidad (CUD), historia clínica actualizada, estudios médicos recientes, fotocopia del DNI, presentar todo en forma presencial en Anses Pergamino (San Nicolás 623).

    “Que no paguen justos por pecadores”

    Finalmente, Ferreira dejó en claro que no cuestiona la necesidad de realizar controles, pero sí el modo en que se están llevando a cabo: “La realización de auditorías no está mal, lo que sí notamos es que es errónea la forma y el criterio de evaluación que utilizan y lo que más nos preocupa es que paguen justos por pecadores”.

    Contexto nacional

    El operativo se da en un marco sensible: el Gobierno nacional informó que la Andis ya suspendió 110.592 pensiones por invalidez laboral al detectar irregularidades en la adjudicación. Además, dio de baja 8.107 pensiones de personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente.

    Según el vocero presidencial Manuel Adorni, hubo incluso casos donde se presentaron estudios médicos duplicados entre distintos beneficiarios, lo que aceleró las medidas de depuración del padrón.

