Amenazas de tiroteos en escuelas: investigan mensaje viral que podría involucrar a alumnos de Pergamino

La amenaza del tiroteo dice textual: "Nos vamos a cobrar una x una d todo lo ke nos hicieron estos giles tanto de turno tarde komo turno mañana, 17/04 o el 20/04 pero estos gat@s La van a r pagar x el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento".

En medio de la ola nacional de amenazas de tiroteos en escuelas, docentes de Pergamino encendieron la alerta por la circulación en WhatsApp de un mensaje intimidante que podría tener origen local. El contenido, que menciona posibles ataques y nombres propios, es analizado para determinar su veracidad y alcance.

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En las últimas horas, la preocupación creció entre comunidades educativas de Pergamino a partir de la difusión de mensajes intimidantes en grupos de WhatsApp de docentes, en sintonía con episodios similares registrados en distintos puntos del país. La situación se da en un contexto de sensibilidad extrema tras el homicidio ocurrido dentro de un establecimiento educativo en la ciudad santafesina de San Cristóbal, un hecho que generó conmoción y temor a posibles imitaciones.

Las amenazas, en muchos casos, replican formatos que circularon previamente en redes sociales y plataformas digitales, con mensajes que anuncian supuestos ataques armados en fechas específicas. Según trascendió, la mayoría de las imágenes difundidas corresponden a situaciones registradas en otras localidades y fueron tomadas de Internet, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de contenidos replicados con intención de generar pánico.

Sin embargo, una de las publicaciones que comenzó a circular en las últimas horas despertó especial preocupación entre docentes y autoridades educativas, ya que no pudo ser rastreada en otras fuentes y podría tener origen en Pergamino. Incluso, versiones preliminares la vinculan con la Escuela Secundaria Nº 10, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su procedencia.

El mensaje en cuestión, acompañado por la imagen de un arma de fuego como fondo, contiene expresiones violentas y amenazas directas, con referencias a posibles fechas de ejecución de un ataque y menciones a situaciones de bullying como supuesto motivo. Además, incluye una lista de nombres propios y referencias a cursos del nivel secundario, lo que incrementa la preocupación por su potencial impacto dentro de la comunidad educativa.

Ante este escenario, fuentes cercanas al ámbito educativo señalaron que se están realizando averiguaciones para establecer la autenticidad del mensaje y su eventual origen. También se recomendó a docentes y familias no difundir este tipo de contenidos sin verificación, ya que su circulación masiva puede contribuir a amplificar el temor y generar situaciones de alarma injustificada.

Especialistas en convivencia escolar advierten que este tipo de episodios suelen intensificarse en contextos de alta exposición mediática de hechos violentos, y remarcan la importancia de canalizar cualquier información a través de las autoridades correspondientes para su correcta evaluación.

Mientras tanto, desde distintos sectores educativos se refuerzan los llamados a la prudencia, al cuidado de la información y al acompañamiento de los estudiantes, en un contexto que exige responsabilidad colectiva para evitar la propagación de rumores y preservar la tranquilidad en las escuelas.