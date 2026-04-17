viernes 17 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Amenazas de tiroteos en escuelas: investigan mensaje viral que podría involucrar a alumnos de Pergamino

    Docentes de Pergamino alertan por amenazas de tiroteos viralizadas en WhatsApp. Analizan un mensaje que podría vincularse a una escuela local.

    17 de abril de 2026 - 08:00
    La amenaza del tiroteo dice textual: Nos vamos a cobrar una x una d todo lo ke nos hicieron estos giles tanto de turno tarde komo turno mañana, 17/04 o el 20/04 pero estos gat@s La van a r pagar x el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento.

    La amenaza del tiroteo dice textual: "Nos vamos a cobrar una x una d todo lo ke nos hicieron estos giles tanto de turno tarde komo turno mañana, 17/04 o el 20/04 pero estos gat@s La van a r pagar x el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento".

    En medio de la ola nacional de amenazas de tiroteos en escuelas, docentes de Pergamino encendieron la alerta por la circulación en WhatsApp de un mensaje intimidante que podría tener origen local. El contenido, que menciona posibles ataques y nombres propios, es analizado para determinar su veracidad y alcance.

    Lee además
    En la mañana de este miércoles en la Fiscalía se entregó el sujeto acusado de disparar para intimidar a personas y tirotearse con la policía.

    Se entregó en la Fiscalía el "Bebi", al estar cercado por los allanamientos de búsqueda por los tiroteos
    Los adolescentes inimputables, de 14 y 15 años de edad, ocultaban dosis de cocaína y marihuana.

    Interceptaron a dos adolescentes inimputables con cocaína y marihuana en moto y los usarían para narcomenudeo

    Amenazas en escuelas: La preocupación por mensajes virales

    En las últimas horas, la preocupación creció entre comunidades educativas de Pergamino a partir de la difusión de mensajes intimidantes en grupos de WhatsApp de docentes, en sintonía con episodios similares registrados en distintos puntos del país. La situación se da en un contexto de sensibilidad extrema tras el homicidio ocurrido dentro de un establecimiento educativo en la ciudad santafesina de San Cristóbal, un hecho que generó conmoción y temor a posibles imitaciones.

    Las amenazas, en muchos casos, replican formatos que circularon previamente en redes sociales y plataformas digitales, con mensajes que anuncian supuestos ataques armados en fechas específicas. Según trascendió, la mayoría de las imágenes difundidas corresponden a situaciones registradas en otras localidades y fueron tomadas de Internet, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de contenidos replicados con intención de generar pánico.

    Sin embargo, una de las publicaciones que comenzó a circular en las últimas horas despertó especial preocupación entre docentes y autoridades educativas, ya que no pudo ser rastreada en otras fuentes y podría tener origen en Pergamino. Incluso, versiones preliminares la vinculan con la Escuela Secundaria Nº 10, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su procedencia.

    El mensaje en cuestión, acompañado por la imagen de un arma de fuego como fondo, contiene expresiones violentas y amenazas directas, con referencias a posibles fechas de ejecución de un ataque y menciones a situaciones de bullying como supuesto motivo. Además, incluye una lista de nombres propios y referencias a cursos del nivel secundario, lo que incrementa la preocupación por su potencial impacto dentro de la comunidad educativa.

    Ante este escenario, fuentes cercanas al ámbito educativo señalaron que se están realizando averiguaciones para establecer la autenticidad del mensaje y su eventual origen. También se recomendó a docentes y familias no difundir este tipo de contenidos sin verificación, ya que su circulación masiva puede contribuir a amplificar el temor y generar situaciones de alarma injustificada.

    Especialistas en convivencia escolar advierten que este tipo de episodios suelen intensificarse en contextos de alta exposición mediática de hechos violentos, y remarcan la importancia de canalizar cualquier información a través de las autoridades correspondientes para su correcta evaluación.

    Mientras tanto, desde distintos sectores educativos se refuerzan los llamados a la prudencia, al cuidado de la información y al acompañamiento de los estudiantes, en un contexto que exige responsabilidad colectiva para evitar la propagación de rumores y preservar la tranquilidad en las escuelas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se entregó en la Fiscalía el "Bebi", al estar cercado por los allanamientos de búsqueda por los tiroteos

    Interceptaron a dos adolescentes inimputables con cocaína y marihuana en moto y los usarían para narcomenudeo

    Robo de cables y conexiones clandestinas: detuvieron en flagrancia a un sujeto haciendo puente

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en avenida Colón y Florida

    Convicto colombiano evadió controles con identidad falsa para evitar causa por robos en Pergamino y cayó preso

    La brigada motorizada de la Policía Local aprehendió a una mujer que ocultaba dosis de cocaína y marihuana

    Detuvieron al colombiano líder de una banda de salideras bancarias que pinchaban ruedas que operó en Pergamino

    Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    Denuncia por alumno armado en Escuela 19 de Pergamino activó el protocolo y citación de la Fiscalía juvenil

    La directora y el profesor irán a juicio por la explosión en Rancagua y sobreseerán a la inspectora

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino: secuestraron 165 metros de cables y detuvieron a un sujeto de 54 años por robo y conexión clandestina de energía eléctrica

    Robo de cables y conexiones clandestinas: detuvieron en flagrancia a un sujeto haciendo puente

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este sábado, la cantante Renata Ayala propone boleros, esas canciones que no se olvidan en El Yerta Club Cultural.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se enciende: un fin de semana repleto de cultura y propuestas imperdibles

    Por Néstor Suárez
    La posesión de la momia, la nueva apuesta del horror que se estrena este viernes en Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    El terror llega este viernes a Cinema Pergamino: se estrena La posesión de la momia

    La amenaza del tiroteo dice textual: Nos vamos a cobrar una x una d todo lo ke nos hicieron estos giles tanto de turno tarde komo turno mañana, 17/04 o el 20/04 pero estos gat@s La van a r pagar x el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento.

    Amenazas de tiroteos en escuelas: investigan mensaje viral que podría involucrar a alumnos de Pergamino

    Podcast del 17 de abril de 2026

    Podcast del 17 de abril de 2026

    El plantel de Douglas completó este jueves a la mañana su preparación en Pergamino.

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal