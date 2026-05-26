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    • Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un feroz tiroteo con la policía

    El sujeto de 40 años fue aprehendido durante un operativo que terminó con tiros, autos robados y armas secuestradas.

    26 de mayo de 2026 - 17:52
    zarate

    Una persecución, disparos en plena calle y un operativo de máxima tensión terminaron este martes con cinco detenidos en Zárate, entre ellos el hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, Alejandro Ferreyra.

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    El procedimiento incluyó un enfentamiento armado con efectivos de la Policía bonaerense y de Prefectura Naval Argentina (PNA), además del secuestro de armas, municiones y vehículos con pedido de capturas.

    El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la zona de Pueyrredón y Falucho, en el contexto de un operativo encabezado por personal del Comando de Patrullas de Zárate y efectivos de Prefectura, luego de una alerta emitida por el sistema lector de patentes.

    Operativo de Prefectura

    Según el parte policial al que accedió TN, los agentes comenzaron a seguir un Volkswagen Vento gris, que tenía pedido de secuestro por un caso de hurto automotor. Sin embargo, al momento de su localización, circulaba con otra patente.

    Finalmente, el auto fue detectado en Pueyrredón al 1700. En ese momento se bajaron cinco hombres: tres ingresaron a una casa, uno escapó corriendo y otro fue reducido junto al vehículo. El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

    Tiroteo

    La situación escaló segundos después, cuando otro de los sospechosos, identificado como Oscar Diego Javier González, comenzó a disparar contra los efectivos de Prefectura mientras escapaba hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho. Los agentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos.

    Finalmente, González fue detenido luego de ingresar a un terreno baldío, donde descartó una pistola Glock calibre 9 milímetros.

    De acuerdo al informe policial, una vecina pidió ayuda desesperadamente al denunciar que uno de los sospechosos había entrado a su casa. Allí fue arrestado Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años.

    Al mismo tiempo, otro de los hombres que había ingresado a la propiedad fue reducido por efectivos federales: se trata de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien también tenía un pedido de captura vigente en una causa por robo. La sorpresa llegó después, cuando se descubrió que es el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate.

    El episodio más dramático ocurrió minutos más tarde, cuando el quinto sospechoso comenzó a disparar desde la terraza de una casa de dos plantas con un arma larga equipada con sistema Roni, un accesorio que convierte una pistola en una especie de subfusil.

    Tras otro enfrentamiento armado, el hombre -Elio Giménez, de 18 años- escapó por los techos de viviendas vecinas hasta bajar a un terreno baldío, donde fue detenido.

    Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, municiones, herramientas y dos vehículos: el Volkswagen Vento robado y una Volkswagen Surán.

    La investigación quedó en manos de la UFI N°12 descentralizada de Zárate, que caratuló la causa como atentado y resistencia a la autoridad agravada, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio, falsificación de numeración registral y encubrimiento.

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