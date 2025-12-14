domingo 14 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

    Alumnas del Club Sirio Libanés y del grupo Wardeh Al Lubnan, dirigidas por la profesora Yessica Sabas, se destacaron en la final de la LID realizada en Villa Carlos Paz.

    14 de diciembre de 2025 - 11:00
    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.

    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.

    YESSICA SABAS
    Alumnas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID realizada en Villa Carlos Paz.

    Alumnas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID realizada en Villa Carlos Paz.

    YESSICA SABAS
    Yessica Sabas: “No solo disfrutamos de una experiencia inolvidable, sino que además los resultados superaron todas las expectativas”.

    Yessica Sabas: “No solo disfrutamos de una experiencia inolvidable, sino que además los resultados superaron todas las expectativas”.

    YESSICA SABAS

    Alumnas de las escuelas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo de Danzas Árabes Wardeh Al Lubnan, ambos dirigidos por la profesora superior en Danzas Árabes Yessica Sabas, representaron a Pergamino en la final de la Liga Internacional de Danzas (LID), desarrollada del 21 al 24 de noviembre en Villa Carlos Paz, Córdoba. El conjunto local logró un destacado desempeño, obteniendo cinco primeros puestos y una clasificación para competir en Brasil.

    Lee además
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.
    Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo
    La frase que hizo a Héctor Alterio un ícono nacional fue “La puta que vale la pena estar vivo”.
    Cultura y espectáculos

    Murió Héctor Alterio, figura imprescindible del teatro y el cine argentino

    “Gracias a la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo y las horas de ensayo, no solo disfrutamos de una experiencia inolvidable, sino que además los resultados superaron todas las expectativas”, expresó Sabas, orgullosa del rendimiento de sus alumnas.

    Cinco primeros premios y una clasificación internacional para Pergamino

    Los primeros puestos obtenidos fueron:

    -Coreografía grupal infantil Balady.

    -Coreografía grupal infantil moderno.

    -Coreografía dúo adulto oriental moderno.

    -Coreografía grupal adulto Dabke.

    -Coreografía grupal adulto moderno.

    Además, una de estas coreografías representará a Argentina en un festival que se realizará en Florianópolis, Brasil. La profesora Yessica Sabas también fue reconocida y viajará al evento con gastos pagos.

    “La felicidad es total y absoluta. Agradezco al Club Sirio Libanés por su apoyo constante y a mis alumnas por el compromiso, el respeto y la dedicación con que asumieron este desafío. Son el ejemplo de que con ganas, trabajo y unión, todo es posible”, afirmó.

    “Estamos muy felices de representar a Pergamino, a nuestra institución y a nuestra querida colectividad”, concluyó Sabas, celebrando un logro que enorgullece a toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Murió Héctor Alterio, figura imprescindible del teatro y el cine argentino

    Serenata Coral en Guerrico: una noche de música por los barrios del pueblo

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    La escritora Gabriela Vilardo renueva su compromiso con Ilustranimada 2025

    Pergamino celebra el Día Nacional del Tango con un festival gratuito el jueves

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.
    Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.
    Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.
    Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Gustavo Pérez Ruiz abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional. video
    Pergamino

    Gustavo Pérez Ruiz: 42 años de radio, una voz que se despide del aire pero no de la comunicación

    El ser humano posee una memoria que trasciende su biología terrestre.

    La memoria del cosmos: ADN multidimensional, civilizaciones antiguas y el origen estelar de la humanidad