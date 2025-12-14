Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

Alumnas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID realizada en Villa Carlos Paz.

El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.

Alumnas de las escuelas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo de Danzas Árabes Wardeh Al Lubnan , ambos dirigidos por la profesora superior en Danzas Árabes Yessica Sabas , representaron a Pergamino en la final de la Liga Internacional de Danzas (LID) , desarrollada del 21 al 24 de noviembre en Villa Carlos Paz , Córdoba . El conjunto local logró un destacado desempeño, obteniendo cinco primeros puestos y una clasificación para competir en Brasil.

“Gracias a la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo y las horas de ensayo, no solo disfrutamos de una experiencia inolvidable, sino que además los resultados superaron todas las expectativas”, expresó Sabas, orgullosa del rendimiento de sus alumnas.

-Coreografía grupal infantil moderno.

-Coreografía dúo adulto oriental moderno.

-Coreografía grupal adulto Dabke.

-Coreografía grupal adulto moderno.

Además, una de estas coreografías representará a Argentina en un festival que se realizará en Florianópolis, Brasil. La profesora Yessica Sabas también fue reconocida y viajará al evento con gastos pagos.

“La felicidad es total y absoluta. Agradezco al Club Sirio Libanés por su apoyo constante y a mis alumnas por el compromiso, el respeto y la dedicación con que asumieron este desafío. Son el ejemplo de que con ganas, trabajo y unión, todo es posible”, afirmó.

“Estamos muy felices de representar a Pergamino, a nuestra institución y a nuestra querida colectividad”, concluyó Sabas, celebrando un logro que enorgullece a toda la comunidad.