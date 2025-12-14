Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

Alumnas de las escuelas del Club Sirio Libanés de Pergamino y del grupo de Danzas Árabes Wardeh Al Lubnan, ambos dirigidos por la profesora superior en Danzas Árabes Yessica Sabas, representaron a Pergamino en la final de la Liga Internacional de Danzas (LID), desarrollada del 21 al 24 de noviembre en Villa Carlos Paz, Córdoba. El conjunto local logró un destacado desempeño, obteniendo cinco primeros puestos y una clasificación para competir en Brasil.
“Gracias a la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo y las horas de ensayo, no solo disfrutamos de una experiencia inolvidable, sino que además los resultados superaron todas las expectativas”, expresó Sabas, orgullosa del rendimiento de sus alumnas.
Cinco primeros premios y una clasificación internacional para Pergamino
Los primeros puestos obtenidos fueron:
-Coreografía grupal infantil Balady.
-Coreografía grupal infantil moderno.
-Coreografía dúo adulto oriental moderno.
-Coreografía grupal adulto Dabke.
-Coreografía grupal adulto moderno.
Además, una de estas coreografías representará a Argentina en un festival que se realizará en Florianópolis, Brasil. La profesora Yessica Sabas también fue reconocida y viajará al evento con gastos pagos.
“La felicidad es total y absoluta. Agradezco al Club Sirio Libanés por su apoyo constante y a mis alumnas por el compromiso, el respeto y la dedicación con que asumieron este desafío. Son el ejemplo de que con ganas, trabajo y unión, todo es posible”, afirmó.
“Estamos muy felices de representar a Pergamino, a nuestra institución y a nuestra querida colectividad”, concluyó Sabas, celebrando un logro que enorgullece a toda la comunidad.