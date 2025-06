Altas Capacidades: detectar, acompañar y visibilizar para incluir mejor

La inteligencia no espera el calendario escolar. Esa parece ser una de las premisas que guían el trabajo de la licenciada en psicopedagogía Mónica Gómez, referente del espacio de salud y aprendizaje Recrear, ubicado en Pueyrredón 831 de Pergamino. En el marco del Día Nacional de las Altas Capacidades, que se celebra cada 25 de junio, LA OPINIÓN dialogó con ella para conocer qué son las altas capacidades, cómo detectarlas y acompañarlas, y qué actividades se organizan en Pergamino para visibilizar esta realidad.

“Cuando hablamos de altas capacidades no nos referimos solamente a un cociente intelectual elevado”, explicó Gómez. “Se trata de capacidades excepcionales en una o más áreas del desarrollo. No es un diagnóstico, sino una identificación que contempla múltiples características, no sólo el famoso ‘numerito del CI’”.