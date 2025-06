Alfonso Domenech 15° en Viedma: por un pinchazo perdió terreno en el campeonato

Tuvo una buena largada pero se pinchó un neumático y debió ingresar a boxes a cambiarlo. El pergaminense volvió a la pista en el último lugar, pudo avanzar hasta el puesto 15 y sumar seis puntos para el campeonato, aunque perdió terreno en la lucha por defender el título ya que sus principales rivales sumaron fuerte.

Al cumplirse la primera mitad del calendario, Domenech suma 122 puntos, a 62 del líder, el mendocino Julián Santero (184) -séptimo en Viedma-. Segundo se ubica Jorge Barrio (152) -segundo este domingo- y tercero Jerónimo Teti (136), quien ocupó el tercer lugar del podio de una carrera que fue ganada por Thiago Martínez (Toyota Corolla).

Domenech 2.jpg Domenech completó la primera mitad del año en el cuarto puesto, a 62 puntos del líder. DARIO GALLARDO

Alfonso Domenech: “No tuve buen ritmo”

“Habíamos arrancado bien en los entrenamientos, pero en la clasificación el auto cambió un poquito y no pudimos cerrar una buena vuelta. Y después en la serie y en la final no tuvimos buen ritmo, la verdad que no sé qué pasó porque había arrancado muy bien y después no lo encontramos más al auto”, explicó.

“Y en la final se pinchó una goma, la cambiamos y gracias a que salió el Pace Car pudimos arrimar y pasar a algunos, pero fue un fin de semana complicado”, se lamentó Domenech, que buscará revancha en la próxima fecha en Termas de Río Hondo el 6 de julio.