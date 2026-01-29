jueves 29 de enero de 2026
    • Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Aunque no hay casos confirmados en Ramallo, el hospital local mantiene activa la vigilancia epidemiológica y pide extremar cuidados ante el riesgo regional.

    29 de enero de 2026 - 10:59
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Google-ilustrativa

    El Hospital José María Gomendio de Ramallo se encuentra en estado de alerta sanitaria ante el avance del hantavirus en la región. Si bien no se registran casos locales, el incremento de contagios y la letalidad observada en la provincia de Buenos Aires llevaron a reforzar la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas.

    Hantavirus en la región: alerta sin casos confirmados en Ramallo

    La jefa de Epidemiología del Hospital Gomendio, doctora Alicia Matacota, explicó que la provincia atraviesa un momento crítico en relación a esta enfermedad. “Estamos en la cresta de la ola del hantavirus. No significa que haya casos en Ramallo, pero sí que toda la región se encuentra en riesgo”, señaló. Desde comienzos de 2025 hasta las primeras semanas de 2026 se detectaron numerosos casos en distintos puntos bonaerenses, con fallecimientos que encendieron las alarmas sanitarias.

    Síntomas del hantavirus y la importancia del diagnóstico temprano

    Uno de los mayores desafíos es la detección precoz, ya que los síntomas iniciales son inespecíficos. Fiebre, malestar general y dolores musculares pueden confundirse con dengue u otras infecciones. En una segunda etapa aparece el compromiso cardiopulmonar, que puede evolucionar rápidamente. Por eso, los especialistas destacan la relevancia del nexo epidemiológico y de informar antecedentes de contacto con zonas rurales, galpones o pastizales.

    Medidas de prevención y recomendaciones del Hospital Gomendio

    El hantavirus se transmite por contacto con secreciones del ratón colilargo, principalmente al inhalar polvo en espacios cerrados o durante actividades rurales. Desde el hospital recomiendan extremar cuidados al limpiar galpones o viviendas deshabitadas, usar guantes y barbijos, y ventilar los ambientes. Ante fiebre persistente sin causa aparente, se aconseja no automedicarse y consultar de inmediato en un centro de salud, ya que no existe vacuna y la prevención es la principal herramienta.

