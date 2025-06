Alerta en el sistema de salud privado: la Clínica Pergamino advierte sobre una crisis insostenible

PAMI e IOMA: el 40% de las prestaciones

Para entender la gravedad del asunto, basta con observar la incidencia que tienen PAMI e IOMA en la atención diaria de la Clínica Pergamino: alrededor del 40% de todas las prestaciones que se brindan están destinadas a afiliados de esas dos entidades.

“No podemos dejar de atenderlos. Es una población muy grande, tanto en la ciudad como en la región. Nosotros somos centro de derivación y estamos prácticamente obligados a recibirlos. Pero el sistema no nos permite negociar. Nos imponen un monto fijo, sin margen de discusión, y encima con pagos que llegan con meses de demora”, detalló el doctor Julio Lanternier, también autoridad de la Clínica.

Sin rentabilidad, sin previsibilidad

Los efectos son múltiples: pérdida de poder adquisitivo para los profesionales, imposibilidad de financiar obras, reducción de márgenes y deterioro del sistema. “Lo que facturamos hoy lo cobramos 60, 90 o más días después, en un contexto inflacionario del 5 o 6% mensual. Si hoy facturás 100, cuando cobrás te alcanza solo para 70. Eso es una pérdida financiera directa”, indicó Parra.

Esta falta de previsibilidad afecta también los planes de inversión y mejora. “Nosotros estamos trabajando en la reestructuración del área de guardia y proyectamos aumentar el número de camas. Pero todo lo financiamos con recursos propios y con el esfuerzo de los profesionales. No hay fondos externos ni aportes adicionales”, aseguró.

El deterioro del honorario médico

La situación también impacta directamente en los honorarios médicos, que han quedado desactualizados y muchas veces no alcanzan a cubrir siquiera los costos básicos de la práctica profesional. “Esto limita la capacidad prestacional del médico. Cuesta mucho sostener la motivación cuando sabés que tu trabajo se paga tarde y mal, y encima con valores que no se actualizan desde hace meses”, explicaron los directivos.

Un problema estructural sin solución de fondo

Los inconvenientes actuales no son nuevos. De hecho, se trata de una problemática que, según Parra, lleva más de 20 años sin solución estructural. “La situación viene de arrastre. Lo que hizo la pandemia fue agudizarla. Desde entonces, los aumentos en medicamentos, insumos y salarios fueron brutales, y no estuvieron acompañados por los aranceles. Hoy el sistema privado está en riesgo real”, alertó. Y agregó: “Lo que pasó en Bahía Blanca no fue una sorpresa. Ya lo veíamos venir. Si no se protege al sistema privado, vamos a tener serios problemas para brindar atención. El sector público no tiene capacidad instalada para absorber toda la demanda”.

Un modelo que limita a todos

Además de la falta de negociación con los financiadores públicos, también existe una limitación severa en los acuerdos con la medicina prepaga, donde los aumentos de aranceles están atados al incremento de las cuotas que abonan los afiliados.

“El sistema prepago fija los valores según el aumento de cuotas que pueden aplicar. Nosotros no podemos facturar más allá de eso, entonces tenemos un techo. Por un lado, estamos limitados por la cuota; por otro, presionados por el aumento de insumos y salarios. No hay forma de equilibrar la ecuación”, explicó Parra.

Una lucha silenciosa por sostener la calidad

A pesar de las dificultades, la Clínica Pergamino continúa invirtiendo en mejorar la atención, acreditando estándares de calidad y sumando equipamiento. “En 2024 obtuvimos la acreditación de calidad del Cenas. A pesar de todo, hacemos lo imposible por sostener un servicio de excelencia, con atención segura y profesional. Esa es nuestra prioridad”, destacaron.

La institución, que emplea a 190 personas y trabaja con más de 150 médicos, representa una fuente de empleo fundamental para la ciudad y una herramienta sanitaria clave para Pergamino y toda la región.

Un reclamo que no encuentra eco

Desde la dirección de la Clínica se llevan adelante reuniones frecuentes con autoridades locales y asociaciones médicas para buscar estrategias conjuntas de atención. “Nos reunimos con los efectores locales, con referentes del Hospital San José, con otras clínicas. Buscamos formas de coordinar y sostener el sistema. Pero los recursos son escasos”, comentaron.

A nivel nacional, las gestiones se canalizan a través de cámaras y asociaciones de clínicas, pero las respuestas son insuficientes. “La salud no mide en política. No hay voluntad real de encontrar una solución de fondo. Esta crisis no tiene color partidario. Es estructural, viene de hace décadas”, enfatizaron.

Visibilizar para defender el sistema

En un contexto crítico, los responsables de la Clínica Pergamino no buscan generar alarma, sino conciencia. “Nuestro objetivo no es que la gente se preocupe, sino que comprenda que la salud está en riesgo. Que sin un sistema privado fuerte, el sistema público no va a poder sostener la demanda”, remarcaron. Y concluyen con un mensaje claro: “A pesar de todo, seguimos apostando a mantener la calidad, a invertir, a atender. Pero necesitamos respuestas. Porque no hay futuro para la salud privada si seguimos en este camino”.