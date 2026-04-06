Alerta amarilla en San Nicolás: lluvias intensas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h

El alerta meteorológico amarillo continúa vigente este lunes con lluvias persistentes y la previsión de un cambio de condiciones hacia el martes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El alerta meteorológico amarillo continúa vigente este lunes en San Nicolás y la región, con pronóstico de lluvias persistentes, posibles tormentas aisladas y un cambio de condiciones hacia el martes, cuando se espera la llegada de vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias para el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y sectores de Entre Ríos. El aviso incluye a San Nicolás, Ramallo y San Pedro, además del departamento de Villa Constitución y las localidades entrerrianas de Victoria y Gualeguay.

Durante toda la jornada de este lunes se prevé inestabilidad sostenida, con lluvias persistentes que podrían presentarse de manera intermitente pero continua.

Para este 6 de abril, el organismo anticipa precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los valores acumulados podrían ubicarse entre los 30 y 60 milímetros, lo que genera preocupación en zonas vulnerables.

Asimismo, no se descarta la formación de tormentas aisladas que podrían intensificarse de forma puntual, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas ocasionales.

Vientos fuertes desde el martes: ráfagas de hasta 70 km/h

El pronóstico también advierte sobre un cambio de condiciones hacia el martes 7 de abril. Se espera la activación de un alerta por vientos en toda la región, especialmente durante la tarde y la noche.

Las ráfagas provenientes del sector sur podrían alcanzar velocidades sostenidas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con picos que superarían los 70 km/h, lo que podría generar complicaciones en la vía pública y afectar actividades al aire libre.