Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino

“Tengo fe en que va a salir todo muy lindo”: Aldana López y su sueño de llegar a Cosquín.

La joven violinista pergaminense Aldana López será una de las artistas que representará a la ciudad en la primera instancia del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín , cuya sede local se desarrollará los próximos sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Club Defensores de Belgrano , ubicado en Tucumán 52.

“Me tocó el sábado 8. Me pidieron que prepare un repertorio de seis temas, así que armé una selección con diferentes géneros musicales: chacarera, gato, zamba y cueca, de autores como Néstor Garnica, Leandro Lovato y Los Carabajal ”, contó Aldana en diálogo con LA OPINION.

El repertorio elegido incluye títulos que ponen en valor la riqueza del folclore argentino y su vínculo con el violín: “La chacarera del violín”, “La juguetona”, “La callejera”, “Cueca del violín”, “La barranquera” y el gato “El revoltoso” .

La violinista, que desde hace varios años viene consolidando una sólida trayectoria dentro del ámbito musical regional, buscará ahora dar un paso más en su carrera. En caso de superar la instancia local, representará a Pergamino en la sede nacional del certamen, en Cosquín (Córdoba), durante enero, en la antesala del tradicional Festival Mayor del Folclore, uno de los escenarios más prestigiosos del país.

Una vez más, Aldana subirá al escenario acompañada por el guitarrista Agustín Luna, oriundo de Arrecifes, con quien comparte proyectos musicales desde hace tiempo y una profunda afinidad artística.

“Estoy muy preparada. Hace tiempo que vengo esperando este momento para poder competir, porque en años anteriores no pude hacerlo por cuestiones de fechas. Tengo fe en que va a salir todo muy lindo. Lo importante es tener la oportunidad de presentarse”, expresó con entusiasmo la artista.

El Pre Cosquín es una de las plataformas más importantes para los nuevos valores del folclore argentino. Desde allí surgieron figuras que hoy son referentes del género, lo que convierte la participación de Aldana López en un paso significativo dentro de su camino artístico y una oportunidad de mostrar, una vez más, el talento pergaminense en un escenario de proyección nacional.

Aldana López: una carrera ascendente

Aldana López inició su recorrido con la música a los 6 años en la Orquesta Infanto Juvenil Municipal de Barrio Kennedy tocando violín. Tiempo después niveló para ingresar al Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz", donde tuvo que cursar la Formación básica y luego, estando en el último año del secundario de la escuela en el año 2018, arrancó el Profesorado en Orientación al instrumento, que culminó en 2023.

Participó de la Orquesta estable del Conservatorio, dirigida por Ignacio Katz, y también de la Orquesta Típica de Tango El Desbande, dirigida por Carlos de la Iglesia.

Tuvo sus primeras experiencias como docente de música a los 15 años en el Centro de Cuerdas Suzuki Pergamino. Luego, en el año 2019, decidió abrir su propio espacio, brindando clases particulares, que hasta el día de hoy sigue haciendo. Además, tuvo suplencias en la Orquesta de Barrio Kennedy, entre otros espacios.

En el año 2022 armó un proyecto llamado "Cuerdas Martelé", un cuarteto de cuerdas que se creó para brindar música de diferentes géneros en diversos ámbitos. También ese año tuvo la oportunidad de ser seleccionada desde el Ministerio para grabar un tema en Tecnópolis junto a varios músicos de diferentes provincias.

En el año 2021 Aldana fue beneficiada por la beca Marta Argerich junto a su compañero, el chelista Claudio Martínez, y en 2022 invitada a participar del encuentro “Bruselas – Buenos Aires”, oportunidad en que tocaron juntas la Orquesta Juvenil de San Telmo y Orquesta Filarmónica Anacruz de Bélgica en su visita a la Argentina.

Actualmente, toma clases con Oleg Pishenin, un profesor ucraniano radicado en Buenos Aires, quien viaja cada veinte días a Rosario para impartir sus lecciones.

Además, Aldana López ofrece clases de música y dirige su propia academia, Clave de Dos (Instagram: @clavede_dos_), donde sus alumnos pueden aprender violín y guitarra.

De sus últimas actuaciones se destaca que en agosto de este año se presentó por segunda vez en el majestuoso Teatro El Círculo de Rosario, como integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En febrero participó en el Certamen Selectivo de Artistas Pre Baradero 2025, donde compitió en la categoría Solista Instrumental. Aunque no logró ganar la final, el jurado destacó su destacada interpretación con una mención especial por su performance.

En el año 2023 ingresó a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional de Buenos Aires.

Instagram: @23_aldylopez