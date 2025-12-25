Alcohol Cero: múltiples positivos en Navidad y un caso extremo de 2,62 de alcoholemia en Pergamino

Los controles de alcoholemia en la madrugada de este jueves dieron positivo en varios conductores de vehículos.

Los operativos de alcoholemia desplegados durante la madrugada de Navidad en Pergamino volvieron a encender una señal de alerta en materia de seguridad vial. Los controles, realizados en distintos puntos de la ciudad, arrojaron una cantidad significativa de resultados positivos , entre ellos un caso que sobresalió por su gravedad.

Un conductor registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente alto que representa un riesgo severo tanto para quien maneja como para terceros.

En el Partido de Pergamino rige la normativa de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con motor cuando se registra una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La legislación también alcanza a quienes hayan consumido sustancias que disminuyan la aptitud para conducir, independientemente de su origen o legalidad.

Desde el área de control y prevención remarcaron que estos operativos tienen como objetivo principal reducir la siniestralidad vial y generar conciencia, especialmente en fechas festivas, cuando se incrementa la circulación nocturna y el consumo de alcohol. “Un solo conductor alcoholizado puede desencadenar una tragedia”, señalaron fuentes vinculadas a los controles.

La infracción a la ley de Alcohol Cero contempla sanciones severas: inhabilitación para conducir por un período de entre 3 y 18 meses, retención inmediata de la licencia, secuestro del vehículo y la aplicación de la multa correspondiente, además de otras medidas accesorias que pueden disponer los juzgados de faltas.

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables y planificar con anticipación los traslados durante celebraciones y encuentros sociales. El mensaje vuelve a ser claro y directo: si vas a manejar, no tomes. No se trata solo de cumplir una norma, sino de cuidar la vida propia y la de los demás.