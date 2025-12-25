jueves 25 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alcohol Cero: múltiples positivos en Navidad y un caso extremo de 2,62 de alcoholemia en Pergamino

    Durante los controles de Navidad se detectaron numerosos conductores alcoholizados. Uno arrojó 2,62 g/l, muy por encima del límite de Alcohol Cero vigente.

    25 de diciembre de 2025 - 17:10
    Los controles de alcoholemia en la madrugada de este jueves dieron positivo en varios conductores de vehículos.

    Los controles de alcoholemia en la madrugada de este jueves dieron positivo en varios conductores de vehículos.

    LA OPINION

    Los operativos de alcoholemia desplegados durante la madrugada de Navidad en Pergamino volvieron a encender una señal de alerta en materia de seguridad vial. Los controles, realizados en distintos puntos de la ciudad, arrojaron una cantidad significativa de resultados positivos, entre ellos un caso que sobresalió por su gravedad.

    Lee además
    Los controles de seguridad en inmediaciones de los lugares donde se desarrollaron celebraciones por Navidad.

    Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad
    Un monumento en homenaje a la “Tregua de Navidad” en la Primera Guerra Mundial.
    Cultura

    La tregua de Navidad de 1914: cuando la guerra se detuvo por una noche

    Un conductor registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente alto que representa un riesgo severo tanto para quien maneja como para terceros.

    262

    En el Partido de Pergamino rige la normativa de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con motor cuando se registra una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La legislación también alcanza a quienes hayan consumido sustancias que disminuyan la aptitud para conducir, independientemente de su origen o legalidad.

    Desde el área de control y prevención remarcaron que estos operativos tienen como objetivo principal reducir la siniestralidad vial y generar conciencia, especialmente en fechas festivas, cuando se incrementa la circulación nocturna y el consumo de alcohol. “Un solo conductor alcoholizado puede desencadenar una tragedia”, señalaron fuentes vinculadas a los controles.

    Alcholemia cero

    La infracción a la ley de Alcohol Cero contempla sanciones severas: inhabilitación para conducir por un período de entre 3 y 18 meses, retención inmediata de la licencia, secuestro del vehículo y la aplicación de la multa correspondiente, además de otras medidas accesorias que pueden disponer los juzgados de faltas.

    Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables y planificar con anticipación los traslados durante celebraciones y encuentros sociales. El mensaje vuelve a ser claro y directo: si vas a manejar, no tomes. No se trata solo de cumplir una norma, sino de cuidar la vida propia y la de los demás.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad

    La tregua de Navidad de 1914: cuando la guerra se detuvo por una noche

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    A pleno el centro de San Nicolás por las compras de navidad de último momento

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer

    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    Pergamino en modo Navidad: luces, abrazos y postales que invitan a celebrar

    Baradero: Una pareja darán comida para vecinos este 24 de diciembre con recursos propios y solidaridad

    Caja navideña: ATE San Pedro confirmó la entrega para este lunes a sus afiliados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Hospital San José de Pergamino atendió casos leves en la Guardia.

    Madrugada de Navidad sin casos graves en el Hospital San José de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los controles de seguridad en inmediaciones de los lugares donde se desarrollaron celebraciones por Navidad.

    Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad
    El Hospital San José de Pergamino atendió casos leves en la Guardia.

    Madrugada de Navidad sin casos graves en el Hospital San José de Pergamino

    Los controles de alcoholemia en la madrugada de este jueves dieron positivo en varios conductores de vehículos.

    Alcohol Cero: múltiples positivos en Navidad y un caso extremo de 2,62 de alcoholemia en Pergamino

    Federico Ferrari ingresó el selecto grupo de jugadores con 10 goles de ventaja.

    Federico Ferrari llegó a la cima del pato: alcanzó los 10 goles de ventaja

    Podcast del 25 de diciembre de 2025

    Podcast del 25 de diciembre de 2025