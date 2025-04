Alcides Sequeiro: "La inundación fue un hecho maldito en la historia de Pergamino"

El exjefe comunal dialogó con Diario LA OPINION para recordar esa tragedia climática. Las intensas lluvias se registraron en horas de la madrugada y el primer alerta recibido por el ex intendente fue un llamado bien temprano a la mañana. “Fernando ´Tomate´ Domínguez me llamó y me avisó que el parque municipal estaba todo inundado”, recordó el líder peronista.