Agustín Valle presenta su nuevo libro Jamás tan cerca, con una charla sobre la era digital

Este martes 30, a las 18:30, se realizará en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (ex Colegio Industrial) – Avenida de Mayo 1425- la presentación del libro Jamás tan cerca (La humanidad que armamos con las pantallas), con la presencia de su autor, el ensayista y docente Agustín Valle.

La actividad no será solo una presentación formal, sino una oportunidad para abrir una conversación colectiva en torno a una pregunta que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas: ¿Cómo es vivir bajo el régimen de conexión permanente?

En un mundo hiperconectado, donde los vínculos personales, el trabajo, el ocio y hasta la intimidad están mediados por pantallas, Valle propone una reflexión lúcida y provocadora sobre la subjetividad contemporánea. Jamás tan cerca es una invitación a detenerse y mirar críticamente esa cercanía digital que, muchas veces, encubre una desconexión más profunda.

Agustín Valle: un autor entre la filosofía, los medios y la vida cotidiana Agustín Valle es escritor, docente y coordinador de talleres de pensamiento y escritura. Da clases de grado y posgrado sobre subjetividad mediática y comunicación en distintas instituciones del país, como FlacSO, UNaHur y UNPaz, y también en espacios de formación no formal en América Latina. Ha participado activamente en colectivos intelectuales y culturales como Inmediato y Ensayos en Vivo, y es miembro del CFP 24.

Desde 2003 escribe en revistas y blogs, transitando la frontera entre el ensayo filosófico, el análisis mediático y la crónica personal. Su obra publicada incluye títulos como: Sólo las cosas. Notas de subjetividad mediática (2008), Cachorro. Breve tratado de filosofía paterna (2018), la plaqueta Notas de montaña (2011) y, en coautoría, A quién le importa. Biografía política de Patricio Rey (2013), De pies a cabeza. Ensayos de fútbol (2013), Mirate esta. Cartas de película (2010), y Nueva autoayuda (solo no se puede), por un sueño latinoamericano (2010).

