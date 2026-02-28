Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

El intendente Javier Martínez, presente en la apertura del evento, junto a Alexis Chávez y autoridades nacionales.

Durante este sábado, la pista de atletismo de la Villa Deportiva del Parque Municipal es escenario del Torneo Nacional Juvenil de Para Atletismo 2026 , organizado por el Comité Paralímpico Argentino ( COPAR ), en una jornada que marca un hito para el deporte local.

La competencia reúne a jóvenes atletas de distintos puntos del país, quienes llegan a Pergamino tras varios días de preparación intensiva en el marco de la concentración de la Selección Argentina de Atletismo Paralímpico , que se desarrolló desde el miércoles en nuestra ciudad.

La delegación de unas 70 personas se alojó en el Complejo Pioneer , mientras que los entrenamientos se llevaron adelante entre miércoles y viernes en la pista municipal, afinando detalles técnicos y físicos de cara al certamen de este sábado.

La presencia del equipo argentino y la realización del Nacional Juvenil consolidan a Pergamino dentro del calendario oficial del deporte adaptado a nivel país. “En un hecho histórico para la ciudad, ingresamos a la agenda competitiva del Comité Paralímpico Argentino” , había destacado Andrés Buey, coordinador de la Escuela de Atletismo y de Deporte Adaptado de la Municipalidad, en la antesala del evento.

Competencia y proyección

El Torneo Nacional Juvenil COPAR 2026 no solo representa una instancia competitiva clave para los jóvenes atletas, sino también una plataforma de proyección hacia futuras competencias internacionales y procesos selectivos.

Durante la jornada se disputan pruebas de velocidad, medio fondo, lanzamientos y saltos, en distintas categorías funcionales, bajo la supervisión de entrenadores y autoridades del COPAR.

La actividad se desarrolla con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a acompañar y alentar a los deportistas en un evento que combina inclusión, alto rendimiento y espíritu deportivo.

Pergamino, así, se convierte este sábado en el epicentro del para atletismo juvenil argentino, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte adaptado y la integración a través del deporte.