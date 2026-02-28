Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

Durante este sábado, la pista de atletismo de la Villa Deportiva del Parque Municipal es escenario del Torneo Nacional Juvenil de Para Atletismo 2026, organizado por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), en una jornada que marca un hito para el deporte local.
La competencia reúne a jóvenes atletas de distintos puntos del país, quienes llegan a Pergamino tras varios días de preparación intensiva en el marco de la concentración de la Selección Argentina de Atletismo Paralímpico, que se desarrolló desde el miércoles en nuestra ciudad.
Semana de trabajo y alto rendimiento
La delegación de unas 70 personas se alojó en el Complejo Pioneer, mientras que los entrenamientos se llevaron adelante entre miércoles y viernes en la pista municipal, afinando detalles técnicos y físicos de cara al certamen de este sábado.
La presencia del equipo argentino y la realización del Nacional Juvenil consolidan a Pergamino dentro del calendario oficial del deporte adaptado a nivel país. “En un hecho histórico para la ciudad, ingresamos a la agenda competitiva del Comité Paralímpico Argentino”, había destacado Andrés Buey, coordinador de la Escuela de Atletismo y de Deporte Adaptado de la Municipalidad, en la antesala del evento.
Competencia y proyección
El Torneo Nacional Juvenil COPAR 2026 no solo representa una instancia competitiva clave para los jóvenes atletas, sino también una plataforma de proyección hacia futuras competencias internacionales y procesos selectivos.
Durante la jornada se disputan pruebas de velocidad, medio fondo, lanzamientos y saltos, en distintas categorías funcionales, bajo la supervisión de entrenadores y autoridades del COPAR.
La actividad se desarrolla con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a acompañar y alentar a los deportistas en un evento que combina inclusión, alto rendimiento y espíritu deportivo.
Pergamino, así, se convierte este sábado en el epicentro del para atletismo juvenil argentino, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte adaptado y la integración a través del deporte.