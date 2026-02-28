sábado 28 de febrero de 2026
    • Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

    La pista de la Villa Deportiva es sede este sábado del Nacional Juvenil de para atletismo 2026, organizado por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de febrero de 2026 - 10:57
    El intendente Javier Martínez, presente en la apertura del evento, junto a Alexis Chávez y autoridades nacionales.

    PRENSA MUNICIPALIDAD

    PRENSA MUNICIPALIDAD
    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz
    La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular en la Plaza 25 de Mayo, a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo.

    Nueva dinámica urbana en el centro pergaminense: cambios en la Peatonal y en la Plaza 25 de Mayo

    La competencia reúne a jóvenes atletas de distintos puntos del país, quienes llegan a Pergamino tras varios días de preparación intensiva en el marco de la concentración de la Selección Argentina de Atletismo Paralímpico, que se desarrolló desde el miércoles en nuestra ciudad.

    Semana de trabajo y alto rendimiento

    La delegación de unas 70 personas se alojó en el Complejo Pioneer, mientras que los entrenamientos se llevaron adelante entre miércoles y viernes en la pista municipal, afinando detalles técnicos y físicos de cara al certamen de este sábado.

    La presencia del equipo argentino y la realización del Nacional Juvenil consolidan a Pergamino dentro del calendario oficial del deporte adaptado a nivel país. “En un hecho histórico para la ciudad, ingresamos a la agenda competitiva del Comité Paralímpico Argentino”, había destacado Andrés Buey, coordinador de la Escuela de Atletismo y de Deporte Adaptado de la Municipalidad, en la antesala del evento.

    Competencia y proyección

    El Torneo Nacional Juvenil COPAR 2026 no solo representa una instancia competitiva clave para los jóvenes atletas, sino también una plataforma de proyección hacia futuras competencias internacionales y procesos selectivos.

    Durante la jornada se disputan pruebas de velocidad, medio fondo, lanzamientos y saltos, en distintas categorías funcionales, bajo la supervisión de entrenadores y autoridades del COPAR.

    La actividad se desarrolla con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a acompañar y alentar a los deportistas en un evento que combina inclusión, alto rendimiento y espíritu deportivo.

    Pergamino, así, se convierte este sábado en el epicentro del para atletismo juvenil argentino, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte adaptado y la integración a través del deporte.

