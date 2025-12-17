miércoles 17 de diciembre de 2025
    • ¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales bonaerenses?

    El Gobierno bonaerense informó que el medio aguinaldo de diciembre estará acreditado este sábado. La medida alcanza a trabajadores activos y jubilados.

    17 de diciembre de 2025 - 13:07
    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que este sábado 20 de diciembre estará depositado el aguinaldo.

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que este sábado 20 de diciembre estará depositado el aguinaldo.

    DIB

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que el sábado 20 de diciembre estará depositado el aguinaldo o sueldo anual complementario correspondiente a diciembre para los empleados estatales. La acreditación también incluye a los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), tal como se había anticipado días atrás cuando se aseguró que el pago se realizaría antes de las Fiestas de Navidad.

    Un pago en un contexto económico adverso

    Desde la administración provincial remarcaron que el cumplimiento de esta obligación se concreta en un marco complejo. En un comunicado oficial, se señaló que la Provincia atraviesa una emergencia económica y una asfixia financiera sin precedentes, con impacto directo en la recaudación y en el sostenimiento de políticas públicas.

    Crisis en la economía bonaerense

    El texto difundido describe una situación de crisis transversal en la economía bonaerense, marcada por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y una baja sostenida de ingresos tanto para la Provincia como para los municipios. A este escenario se suma —según la comunicación oficial— el recorte de transferencias por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas, lo que habría generado una deuda acumulada con los bonaerenses estimada en $12,9 billones.

    “Con gran esfuerzo”

    Pese a ese panorama, la Provincia destacó que el pago del aguinaldo se realizará “con gran esfuerzo”, subrayando el rol clave de los trabajadores estatales para el funcionamiento cotidiano del Estado. En ese sentido, se valoró el compromiso del personal provincial y su aporte en un momento de dificultades económicas generalizadas.

    El compromiso de la gestión

    Finalmente, el comunicado reafirmó la línea de la actual administración y recordó que, desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, se sostiene el compromiso con la defensa del empleo público y la mejora de las condiciones laborales, una política que —aseguraron— continuará pese a las restricciones financieras.

