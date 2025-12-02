martes 02 de diciembre de 2025
    • Cultura

    Adultos mayores presentan una creación teatral colectiva en el auditorio de la Unnoba

    El taller de teatro de Pepsam exhibirá una obra creada por sus propios participantes, fruto del trabajo anual coordinado por el profesor Fernando Songini.

    2 de diciembre de 2025 - 12:02
    Desde la Secretaría de Extensión de la Unnoba se invita a la comunidad a disfrutar de este espectáculo.

    Desde la Secretaría de Extensión de la Unnoba se invita a la comunidad a disfrutar de este espectáculo.

    UNNOBA

    Este jueves 4 a las 19:00 en el auditorio Atahualpa Yupanqui de la Unnoba se realizará una muestra del taller de teatro que dicta el profesor Fernando Songini, en el marco del Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (Pepsam) de la Secretaría de Extensión.

    La actividad, con entrada libre y gratuita, es abierta a la comunidad y representa la oportunidad de poder disfrutar de una puesta del trabajo realizado durante el año 2025 por las y los participantes de este taller.

    La obra que actuarán en el escenario del auditorio Atahualpa Yupanqui es una construcción colectiva producida por los propios adultos mayores, quienes coordinador por el docente, han trabajado con distintas técnicas teatrales y de expresión para traducir un mensaje que tiene humor, emoción y compromiso con una actividad de la que disfrutan y en la que aprenden.

    Desde la Secretaría de Extensión de la Unnoba se invita a la comunidad a disfrutar de este espectáculo que las y los participantes del taller de teatro presentaron recientemente en la muestra anual de Pepsam realizada en el mismo espacio universitario.

