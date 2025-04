Adrián Aranda: "El árbitro me dijo que en un 70% fue penal"

“Cuando terminó el partido me crucé con el árbitro y en broma le digo ´mirá que me debés un penal para el próximo partido´. Entonces él me pregunta si vimos la jugada a lo que le respondo que sí y se lo mostré. Entonces me dice que ´para él 70% era penal, hago que lo voy a cobrar pero por el intercomunicador el asistente me dice no, entonces di media vuelta y no lo cobré´. Fue algo ilógico porque siempre la decisión la toma el árbitro y ha visto la jugada porque estaba de frente. Quedó ahí la charla con él y cuando estábamos en el micro me llamó un periodista de Olé y le comuniqué lo que había hablado con el árbitro sin ánimo de nada, simplemente conté lo que realmente había pasado", explicó Aranda sobre su diálogo con el árbitro tras la polémica jugada.