Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.

Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria —ubicado en avenida Alsina 530— para vivir el cierre anual de la reconocida escuela de danzas que dirige Ianina Carlini. La propuesta adquiere un valor especial, ya que celebra los 20 años de trayectoria de la institución con un espectáculo pensado como un verdadero homenaje al recorrido artístico y formativo construido a lo largo de dos décadas.

El programa central incluirá una adaptación de El Cascanueces, el célebre ballet navideño, presentada desde una mirada fresca y sensible, fiel al espíritu de la obra original. A su vez, el espectáculo se completará con variaciones solistas de ballet clásico y una cuidada selección de danzas y coreografías de distintos estilos, que abarcan desde el jazz hasta los ritmos latinos, reflejando la diversidad y riqueza del trabajo pedagógico de la escuela.

La función tendrá lugar este domingo 21, a las 20:00, en una noche cargada de magia, emoción y alegría, donde alumnos y docentes compartirán escenario en una celebración del arte del movimiento. Las entradas numeradas pueden adquirirse comunicándose al 2477 317555, a un valor de $7.000.

Sobre Adagio Adagio nació en el año 2005, impulsada por la profesora y bailarina Ianina Carlini. Con 20 años de experiencia, la escuela se distingue por su enfoque en la formación integral del bailarín, ofreciendo a cada alumno herramientas que promueven la danza como un espacio de expresión, sensibilidad y crecimiento personal.

A lo largo de su trayectoria, Adagio se ha consolidado como un ámbito donde la creatividad y la formación profesional se articulan de manera constante, permitiendo a sus estudiantes perfeccionar sus habilidades técnicas y ampliar su horizonte artístico dentro de un entorno de acompañamiento y compromiso con la danza.

Compartí esta nota en redes sociales:





