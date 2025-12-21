domingo 21 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    La escuela de danzas Adagio presenta una versión especial de El Cascanueces, junto a un variado recorrido por el ballet clásico, el jazz y los ritmos latinos.

    21 de diciembre de 2025 - 10:00
    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria —ubicado en avenida Alsina 530— para vivir el cierre anual de la reconocida escuela de danzas que dirige Ianina Carlini. La propuesta adquiere un valor especial, ya que celebra los 20 años de trayectoria de la institución con un espectáculo pensado como un verdadero homenaje al recorrido artístico y formativo construido a lo largo de dos décadas.

    Lee además
    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas
    Un merecido tributo a Guillermo Aguilar, este viernes en El Yerta Club Cultural. video
    Cultura y espectáculos

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    El programa central incluirá una adaptación de El Cascanueces, el célebre ballet navideño, presentada desde una mirada fresca y sensible, fiel al espíritu de la obra original. A su vez, el espectáculo se completará con variaciones solistas de ballet clásico y una cuidada selección de danzas y coreografías de distintos estilos, que abarcan desde el jazz hasta los ritmos latinos, reflejando la diversidad y riqueza del trabajo pedagógico de la escuela.

    La función tendrá lugar este domingo 21, a las 20:00, en una noche cargada de magia, emoción y alegría, donde alumnos y docentes compartirán escenario en una celebración del arte del movimiento. Las entradas numeradas pueden adquirirse comunicándose al 2477 317555, a un valor de $7.000.

    Sobre Adagio

    Adagio nació en el año 2005, impulsada por la profesora y bailarina Ianina Carlini. Con 20 años de experiencia, la escuela se distingue por su enfoque en la formación integral del bailarín, ofreciendo a cada alumno herramientas que promueven la danza como un espacio de expresión, sensibilidad y crecimiento personal.

    A lo largo de su trayectoria, Adagio se ha consolidado como un ámbito donde la creatividad y la formación profesional se articulan de manera constante, permitiendo a sus estudiantes perfeccionar sus habilidades técnicas y ampliar su horizonte artístico dentro de un entorno de acompañamiento y compromiso con la danza.

    Temas
    Seguí leyendo

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

    Intimo Show: el Estudio de Canto Silvia Pérez despide el año con una gala en el Teatro Unión Ferroviaria

    Guillermo Francella vuelve al teatro con Desde el Jardín y estrena en calle Corrientes en 2026

    Términos que la RAE Real Academia Española incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

    La obra "Antoine", de Susana Panza, será exhibida como Patrimonio Cultural de Corrientes

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El objetivo del encuentro con comerciantes, principalmente propietarios de locales de esparcimiento nocturno, fue el de informar, concientizar y sensibilizar sobre los alcances de la Ley Nacional N º 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito de los espacios laborales y sociales.

    Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio
    Un nuevo capítulo se sumó en la mañana de este sábado en torno a la polémica por el destino de Costa Pobre en Ramallo, cuando se conoció una medida cautelar dictada por la Justicia que ordena frenar las obras que allí se desarrollan en el marco de una inversión privada auspiciada fuertemente por el gobierno local de Mauro Poletti. 

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

    San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

    El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro manifestó su enérgico rechazo al incremento en las tasas municipales aprobado recientemente por el Concejo Deliberante.

    San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria