jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    Esta asociación entre Telecom Argentina y Banco Macro, permitirá a Personal Pay ofrecer a sus clientes una propuesta de valor única en el mercado.

    22 de enero de 2026 - 16:10
    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    BANCO MACRO

    Telecom Argentina y Banco Macro anuncian un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, apostando a su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino, ampliando la oferta de productos y servicios financieros a más clientes, con el respaldo de un banco líder.

    Lee además
    El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo.

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas
    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.
    Cultura y espectáculo

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Este acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados mundiales, donde bancos y fintechs se unen creando ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros; impulsando un mercado más eficiente y amplio, poniendo a sus clientes en el centro. De esta manera Personal Pay, a través de Banco Macro estará en condiciones de incorporar a su portfolio, servicios financieros competitivos, incluso ampliando la oferta de crédito, entre otras herramientas. Mientras que Banco Macro, potenciará su llegada a nuevos segmentos de la mano de la fintech telco más grande de Argentina.

    “Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar éste paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    “Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes", afirma Roberto Nobile, CEO de Personal. “Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, concluye.

    Una oportunidad única en el mercado

    “Como parte de nuestro plan de negocios, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo, también buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal", afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

    “Este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio. Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, señaló Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    Inclusión financiera en Argentina

    Con esta alianza, entre Telecom Argentina y Banco Macro, Personal Pay continuará impulsando la inclusión financiera, profundizando su crecimiento local y regional, a partir de la suma de capacidades de ambos negocios.

    La compra que impacta de manera positiva en el ecosistema financiero del país, es producto de una visión compartida por dos destacados protagonistas de los servicios digitales y de la banca, como son el ecosistema de Personal y Banco Macro, respectivamente, y se enfoca en potenciar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera, características que impulsarán en esta nueva etapa, con el objetivo de lograr la principalidad en el ecosistema de pagos y finanzas argentino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Turismo sustentable: bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez

    Urquiza celebra este sábado una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    La Pascua llega con regalo en 2026: cuándo cae y por qué será un fin de semana extra largo

    Fest Belgrano vuelve a encender Pergamino: jóvenes y música en su segunda edición

    Pergamino: Rentas cerca tuyo a través del canal que prefiera el contribuyente

    Amílcar Unanue organiza en Pergamino la primera prueba de Mansedumbre con casi 100 domadores

    Emprender en verano: últimos días para inscribirse a los talleres que comienzan en febrero

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El programa Modo Verano llega a la localidad de Mariano Benítez. La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Turismo, el Museo Batallas de Cepeda y el área de Gestión Ambiental, llevará adelante una propuesta de turismo sustentable.

    Turismo sustentable: bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita. 

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución
    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo.

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Personal policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro- Baradero y a la Comisaría San Pedro encabezaron un operativo relacionado a la investigación iniciada en torno al asesinato del joven Agustín Pereira.

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.
    Cultura y espectáculo

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín