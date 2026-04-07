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    • Pergamino: la represa, deuda pendiente a 31 años de la inundación que marcó a la ciudad

    En un nuevo aniversario de la tragedia que enlutó a Pergamino en 1995, la memoria volvió a hacerse presente. La Cosopper renovó el pedido por obras clave.

    7 de abril de 2026 - 13:35
    Como en cada año, el escenario del acto fue el monolito de calle Estrada, erigido en memoria del bombero fallecido, Fernando Esquivel.

    Como en cada año, el escenario del acto fue el monolito de calle Estrada, erigido en memoria del bombero fallecido, Fernando Esquivel.

    LA OPINION

    Como si el cielo decidiera acompañar el recuerdo, una persistente llovizna fue el telón de fondo del acto conmemorativo por el 31° aniversario de la inundación que cambió para siempre la historia de Pergamino.

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    Pasadas las 11:00, vecinos, integrantes de la Comisión de Seguimiento de Obras Pluviales de Pergamino (Cosopper) y familiares se congregaron en el monolito de calle Estrada, erigido en memoria del bombero Fernando Esquivel, símbolo del heroísmo en aquella jornada trágica.

    Bajo paraguas, el acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con un sentido minuto de silencio en homenaje a las víctimas. El momento más emotivo llegó con la colocación de ofrendas florales, no solo en memoria de Esquivel, sino también de Claudio Herro, quien perdió la vida intentando rescatar a un niño, en un gesto de entrega que quedó grabado en la memoria colectiva.

    “La memoria debe ir de la mano con la prevención”

    Uno de los ejes centrales del acto fue la lectura del documento anual de la Cosopper, a cargo de Cecilia Muricengo. Allí, el mensaje fue claro: recordar no es solo un ejercicio del pasado, sino una herramienta para exigir un futuro distinto.

    “Hace 31 años a los pergaminenses nos cayeron encima, literalmente, 300 milímetros de lluvia. Y nuestras vidas ya nunca fueron las mismas”, expresó el texto, que puso el acento en la dimensión colectiva de la tragedia y en el dolor compartido.

    La reflexión también apuntó a las nuevas generaciones, que no vivieron el desastre: “Corremos el riesgo de que la memoria se vaya agotando”, advirtieron, al tiempo que propusieron que cada 7 de abril sea una jornada de reflexión en los ámbitos educativos.

    El documento no esquivó uno de los temas más urgentes: el cambio climático. “Es una realidad que vino para quedarse”, señalaron, subrayando que la memoria debe transformarse en acción concreta. En ese sentido, remarcaron la necesidad de obras estructurales y medidas complementarias que permitan adecuar la ciudad a los nuevos escenarios.

    “INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR Y, SOBRE TODO, NUNCA DESISTIR”, fue la consigna final, pronunciada como un llamado colectivo a sostener el reclamo.

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    Jorge Dauach, integrante de la Cosopper expuso la situaci&oacute;n actual de las obras para la prevenci&oacute;n de inundaciones.

    Jorge Dauach, integrante de la Cosopper expuso la situación actual de las obras para la prevención de inundaciones.

    Avances y dificultades en las obras pluviales

    En el tramo informativo del acto, Jorge Dauach, integrante histórico de la Cosopper, brindó un panorama actualizado sobre las obras en marcha.

    Entre ellas, destacó el avance del Colector Norte, una obra iniciada en 2023 que, pese a las dificultades financieras, continúa en ejecución. Según detalló, ya se han completado unos 3000 metros de desagües, con intervenciones clave en barrio Hernández y en arterias como Lugones, Santiago del Estero y Vergara Campo.

    También mencionó obras complementarias, como el entubado del arroyo Chuchú y los desagües en avenida Marcelino Ugarte, además del avance del ramal Irigoyen, todos componentes de un sistema integral que busca mejorar el escurrimiento del agua en distintos sectores de la ciudad.

    No obstante, Dauach fue claro al señalar que el ritmo de ejecución se ve condicionado por la falta de financiamiento y el contexto económico, lo que provoca demoras e incertidumbre.

    La represa, la obra que puede cambiarlo todo

    Más allá de los avances parciales, todas las miradas apuntan a una obra clave: la represa de regulación.

    Dauach confirmó que el proyecto fue incorporado al presupuesto provincial 2026 y que se prevé su licitación con fondos propios, dejando atrás la dependencia de financiamiento externo. Además, indicó que ya se cuenta con los predios necesarios, lo que representa un paso fundamental.

    La expectativa está puesta en que el llamado a licitación pueda concretarse durante el primer semestre del año.

    “Es un proyecto que cambia radicalmente la situación de desagües y genera una protección fundamental para la ciudad”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de mantenerlo en agenda y de impulsar su concreción desde toda la comunidad.

    Entre el recuerdo y la exigencia

    A 31 años de aquella inundación que dejó pérdidas irreparables y marcó a generaciones enteras, Pergamino volvió a reunirse para recordar, pero también para exigir.

    La escena, con vecinos bajo la lluvia, no fue solo una postal simbólica: fue la confirmación de que la memoria sigue viva. Y que, mientras las obras no estén completas, el reclamo seguirá tan vigente como aquel 7 de abril que nadie quiere volver a vivir.

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