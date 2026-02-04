miércoles 04 de febrero de 2026
    • Avanza la causa por estafas piramidales: el fiscal Furnari solicita juicio oral urgente con 12 denunciantes

    En una entrevista con el diario LA OPINION el magistrado brindó precisiones del caso que está encaminado al juicio oral con un acusado de las defraudaciones.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    4 de febrero de 2026 - 17:36
    El fiscal Francisco Furnari requirió que el caso de las estafas piramidales en Pergamino llegue con celeridad a juicio oral.

    LA OPINION

    En una jornada clave desarrollada en los Tribunales de Pergamino, se llevó a cabo la audiencia preliminar al juicio oral, conocida técnicamente como audiencia del artículo 338 del Código de Procedimiento, contra el sujeto imputado por realizar millonarias estafas piramidales.

    El acusado participó de la audiencia acompañado de sus abogados defensores.

    Sumaron tres nuevas denuncias en la audiencia preliminar del juicio oral por la millonaria estafa piramidal
    La entidad también alertó que esta modalidad de estafa se suma a otros intentos detectados mediante mensajes de WhatsApp, donde se solicita a los usuarios que ingresen a enlaces falsos o proporcionen información personal y bancaria.

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    Durante la misma, el fiscal Francisco Furnari no solo ratificó la acusación, sino que solicitó ampliar el número de víctimas y otorgar carácter de urgencia al debate oral debido a la magnitud del daño causado.

    Nuevas denuncias y pruebas contundentes Originalmente la causa contaba con un número menor de damnificados, pero la fiscalía solicitó formalmente que se agreguen tres denuncias adicionales presentadas a fines del año pasado. Estas nuevas causas involucran al mismo imputado y describen la misma maniobra delictiva, lo que elevaría a doce el número de denuncias que llegarán a debate en una instrucción suplementaria o acumulada.

    La fiscalía ya ha definido los elementos que llevará a juicio, destacando: los testimonios de los damnificados (representados en parte por el abogado Defrancesco); Informes de ARCA e informes de cuentas corrientes que sustentan la imputación y la calificación legal que le imputa la Fiscalía 5 es de “estafas reiteradas”, con doce víctimas.

    El juicio oral insumirá cinco jornadas de debate. El fiscal Furnari explicó que, dada la complejidad y la cantidad de testimonios por recibir, se estima que el juicio tendrá una duración aproximada de una semana (cuatro días de testimoniales y uno destinado a los alegatos finales).

    Aunque la causa recayó en el Juzgado Correccional Nº 1, el titular habitual, el juez Carlos Ariel Picco, no será quien presida el debate. En su lugar, el juez. Salguero será el encargado de llevar adelante el juicio oral.

    A la espera de una fecha firme Respecto a cuándo comenzará efectivamente el debate, Furnari señaló que la fecha depende del sistema integrado de gestión de audiencias que maneja la Cámara de Apelaciones Departamental. Este sistema electrónico debe compatibilizar las agendas de la fiscalía y la defensa (ejercida por los abogados Rodolfo Migliaro y Alberto Decunta) para encontrar el plazo más cercano posible.

    "Estamos a la espera de que se provea esta prueba y tener el juicio cuanto antes, que es lo que el Ministerio Público Fiscal desea", concluyó el fiscal, enfatizando la necesidad de una resolución rápida para los damnificados.

    En primera persona

    fiscal Francisco Furnari Pergamino
    El fiscal Francisco Furnari en la entrevista con el periodista Alfonso Godoy, del Diario LA OPINION.

    El fiscal abordó las distintas aristas de la audiencia de este martes en la que se establecieron las pruebas que se aportarán durante las audiencias de debate del juicio oral por las estafas piramidales.

    Naturaleza de la audiencia

    "Este martes se realizó la audiencia preliminar al juicio, la audiencia que está denominada como artículo 338 del Código de Procedimiento. En esta audiencia está obligado a venir el imputado junto con sus defensores".

    Elementos de prueba

    "Llevamos ante el juez Alejandro Salguero todos y cada uno de los testimonios, los informes de ARCA, los informes de las cuentas corrientes, etcétera, que hacen a lo que nosotros entendemos que hace a la imputación".

    Ampliación de la causa

    "Pedimos que se agreguen tres causas más que se iniciaron a fines del año pasado, causas que tienen el mismo sujeto imputado y por la misma maniobra... para que vaya a juicio por 12 denuncias".

    Duración estimada del juicio

    "Llegamos a la conclusión de que el juicio debía ser de aproximadamente una semana. Pedimos 4 días más uno de alegatos finales. Entendemos esto porque hay muchos elementos o muchos testimonios que debemos llevar adelante".

    Urgencia y Magistrados

    "Pedimos que este juicio, atenta a las características del daño producido, sea realizado con carácter de urgente. El titular de esta causa no va a ser el juez Carlos Ariel Pico, sino que va a ser el juez Alejandro Salguero quien va a llevar adelante este debate".

    Fecha del debate

    "Eso depende del sistema integrado de gestión de audiencias. Es un sistema electrónico que maneja la excelentísima Cámara de Apelaciones Departamental. Se busca el plazo más cercano para la realización".

    Calificación legal

    La imputación contra el sujeto de 39 años denunciado penalmente por doce personas es por "estafas reiteradas".

    Por Alfonso Godoy

