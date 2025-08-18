lunes 18 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Accidente fatal en San Pedro: mujer fallecida y cuatro niños graves tras choque con camión

    Una mujer murió y cuatro niños resultaron gravemente heridos tras un choque entre un auto y un camión en la Ruta 9, a la altura de Gobernador Castro.

    18 de agosto de 2025 - 12:07
    Una mujer fallecida y cuatro niños graves tras el choque contra un camión

    Una mujer fallecida y cuatro niños graves tras el choque contra un camión

    LAOPINION

    Un Citroën C3 colisionó contra un camión en la Ruta 9 a la altura de Gobernador Castro. Una mujer murió y cuatro menores sufrieron heridas graves.La causa del siniestro vial se encuentra bajo investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el impacto.

    Lee además
    Cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado 

    Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado
    Gerónimo Verón, el joven De San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

    Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

    Tragedia en la Ruta 9

    Una tragedia conmovió a la comunidad de San Pedro durante la noche del domingo, cuando un automóvil y un camión colisionaron en el kilómetro 170 de la Ruta 9, carril Rosario–Buenos Aires, a la altura de Gobernador Castro. Como resultado del choque, una mujer de 55 años perdió la vida y cuatro niños resultaron gravemente heridos.

    La víctima fatal fue identificada como Silvia Karina del Valle, domiciliada en Buenos Aires. Viajaba en un Citroën C3 junto a su esposo y sus nietos cuando, por circunstancias que aún investiga la justicia, el vehículo impactó de lleno contra un camión Scania cargado con cuero.

    Una familia devastada

    El conductor del automóvil, un hombre de 65 años, resultó herido y permanece internado. En tanto, los cuatro menores —de 8, 9, 10 y 12 años— sufrieron lesiones graves.

    El niño de 8 años fue trasladado de urgencia a Pergamino por un traumatismo de cráneo severo, mientras que su hermana de 12 se encontraba en estado crítico y no pudo ser derivada. Los otros dos pequeños también permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

    El chofer del camión, Carlos Alberto Chirino, de 46 años y oriundo de Tucumán, resultó ileso.

    Investigación en curso

    El Citroën quedó detenido en el cantero central de la autopista, mientras que el camión se desplazó hasta la banquina. Personal de la Policía Vial de San Pedro, efectivos de Gendarmería y del destacamento de Gobernador Castro trabajaron en la asistencia a las víctimas y en la regulación del tránsito.

    La causa del siniestro vial se encuentra bajo investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el impacto.

    Temas
    Seguí leyendo

    Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado

    Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

    San Pedro: "La Fiesta de la Ensaimada tiene que prevalecer por razones económicas y culturales"

    San Pedro: Alexa Pettone deslumbra en "En el barro", el esperado spinoff de El Marginal en Netflix

    El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

    Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado 

    Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas
    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico