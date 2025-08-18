Accidente fatal en San Pedro: mujer fallecida y cuatro niños graves tras choque con camión

Una mujer fallecida y cuatro niños graves tras el choque contra un camión

Un Citroën C3 colisionó contra un camión en la Ruta 9 a la altura de Gobernador Castro. Una mujer murió y cuatro menores sufrieron heridas graves.La causa del siniestro vial se encuentra bajo investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el impacto.

Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

Una tragedia conmovió a la comunidad de San Pedro durante la noche del domingo, cuando un automóvil y un camión colisionaron en el kilómetro 170 de la Ruta 9, carril Rosario–Buenos Aires, a la altura de Gobernador Castro. Como resultado del choque , una mujer de 55 años perdió la vida y cuatro niños resultaron gravemente heridos.

La víctima fatal fue identificada como Silvia Karina del Valle , domiciliada en Buenos Aires. Viajaba en un Citroën C3 junto a su esposo y sus nietos cuando, por circunstancias que aún investiga la justicia, el vehículo impactó de lleno contra un camión Scania cargado con cuero.

El conductor del automóvil, un hombre de 65 años, resultó herido y permanece internado. En tanto, los cuatro menores —de 8, 9, 10 y 12 años— sufrieron lesiones graves.

El niño de 8 años fue trasladado de urgencia a Pergamino por un traumatismo de cráneo severo, mientras que su hermana de 12 se encontraba en estado crítico y no pudo ser derivada. Los otros dos pequeños también permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

El chofer del camión, Carlos Alberto Chirino, de 46 años y oriundo de Tucumán, resultó ileso.

Investigación en curso

El Citroën quedó detenido en el cantero central de la autopista, mientras que el camión se desplazó hasta la banquina. Personal de la Policía Vial de San Pedro, efectivos de Gendarmería y del destacamento de Gobernador Castro trabajaron en la asistencia a las víctimas y en la regulación del tránsito.

La causa del siniestro vial se encuentra bajo investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el impacto.