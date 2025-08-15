Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

Candela Vázquez de San Pedro semifinalista en singles y finalista en dobles LAOPINION

La joven tenista de San Pedro avanza en Asunción 2025 sin ceder sets y se prepara para una jornada decisiva en busca de medallas. Este viernes será una jornada intensa para Vázquez: disputará la semifinal de singles y la final de dobles de tenis.

Camino impecable en singles Sin perder un solo set, Candela Vázquez alcanzó las semifinales del tenis femenino en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. En su último partido, venció a la local Catalina Delmas por 6-2 y 6-1 en apenas 1 hora y 20 minutos, con un alto porcentaje de puntos ganados tanto con su saque (63%) como al resto (68%), aprovechando 6 de las 9 chances de quiebre. Antes, había superado a la boliviana Daynara Velazco (6-2, 6-3) y a la mexicana Marianne Angel (6-3, 6-3).

Éxito en la modalidad de dobles La sampedrina también se destacó en dobles: junto a Sol Larraya, derrotó a las peruanas Francesca Maguiña e Yleymi Muelle por 6-2 y 6-3, logrando el pase a la final. El dúo argentino mostró gran coordinación y un juego agresivo que les permitió dominar cada punto y sellar un triunfo contundente.

Un viernes clave para el tenis argentino Este viernes será una jornada intensa para Vázquez: disputará la semifinal de singles y la final de dobles, con la posibilidad de sumar dos medallas para Argentina. Su rendimiento sólido y su madurez en cancha la posicionan como una de las promesas más firmes del tenis nacional.

