Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

La Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) realizará en Pergamino la segunda vuelta de auditorías a beneficiarios de Pensiones no Contributivas por Invalidez.

Segunda ronda de auditorías de Andis en Pergamino: empezaron a llegar suspensiones de pensiones

El lugar será el mismo que en la primera instancia: el Centro de Día Esperanza , en Pasaje Aníbal Troilo al 200, en el horario de 10:00 a 15:00.

“Se habían dicho que serían cuatro fechas pero serán dos. La información que propinan desde Andis va mutando, por lo que se dispusieron solamente dos fechas: el próximo martes 26 y el martes 2 de septiembre. Ahí van a estar los mismos profesionales que estuvieron durante la primera ronda”, informó a LA OPINIÓN Verónica Ferreira, presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad .

La funcionaria aclaró que en esta instancia se auditará únicamente a los 120 beneficiarios que figuran en el listado oficial.

“Es muy importante que las personas citadas se acerquen, así no tengan toda la documentación. La verdad es que es importante que se acerquen igual porque si no les cuenta como ausente”, señaló Ferreira, remarcando que los profesionales de Andis “tienen un sistema y no pueden cargar gente que no esté en ese listado”.

¿Qué pasa con quienes se ausentaron?

Respecto de quienes no pudieron presentarse en la primera vuelta, Ferreira indicó que deberán aguardar un nuevo llamado.

“La verdad que dijeron que a partir de octubre más o menos va a haber un listado para la gente ausente. Seguramente ahí se va a dar la tercera vuelta de auditorías para esas personas”, explicó.

Además, aclaró que se observaron inconsistencias entre los listados: “Entre el primer listado y el segundo vimos que hay gente que no fue en el primero, pero que en el segundo no figura”.

Modalidad de notificación

En la primera ronda, los beneficiarios fueron citados mediante telegramas y cartas documento. Si bien se espera que la modalidad se repita, no siempre se concreta de manera efectiva.

“Muchas personas no asistieron a las citaciones porque no se enteraron, en muchos casos se habían mudado y no vivían en el domicilio que figura en el DNI. Siempre recomendamos desde el Consejo que si alguien tiene una pensión no contributiva y tiene dudas de si está o no citado, nos llame o se acerque”, sugirió Ferreira.

El teléfono de contacto del Consejo de Personas con Discapacidad es 2477-605609, y también se puede consultar en Tucumán 265.

Suspensiones y criterios

Consultada sobre la existencia de suspensiones de pensiones en Pergamino, Ferreira confirmó que ya hubo algunos casos.

“Nos entristece bastante que pase esto, porque hay gente que hemos visto que tiene todo como para contar con pensión. Lo que causa alarma es la incertidumbre y que no exista un criterio unificado. Yo siempre lo voy a decir: me parece que las auditorías eran necesarias, pero cómo se hizo y los criterios que se utilizan no están siendo los correctos”, sostuvo.

En este sentido, remarcó la diferencia entre incapacidad laboral y discapacidad: “Hay una diferencia muy grande y no siempre se está contemplando”.

Recomendaciones para quienes reciban notificación

Ferreira detalló los pasos a seguir en caso de recibir la notificación de suspensión de la pensión:

*Sacar un turno en Anses, de forma presencial o a través de la web, en el apartado Mis Asignaciones.

*Presentarse con la documentación disponible, entre ella: DNI, resumen de historia clínica actualizado, estudios que confirmen la patología o condición, en caso de contar con él, Certificado Único de Discapacidad (CUD).