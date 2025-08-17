Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

Gerónimo Verón, el joven De San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes LAOPINION

El joven de 21 años, que estaba desaparecido desde hacía cinco días, fue hallado en buen estado de salud este sábado por la tarde cuando caminaba por ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala. Gerónimo fue trasladado a la dependencia policial para una revisión médica y para cumplir con el resto de las diligencias

La búsqueda de cinco días Personal policial y efectivos de la Sub DDI Baradero-San Pedro informaron que, tras varios días de intensa búsqueda, encontraron a Gerónimo Verón. El hallazgo se produjo alrededor de las 13:00 horas del sábado, cuando el joven caminaba en el ingreso a San Pedro por ruta 1001, a la altura de Río Tala.

Verón había sido denunciado como desaparecido por su familia luego de no tener novedades sobre él desde hacía cinco días, tras haberse trasladado junto a un amigo a la localidad de Garín, partido de Escobar, para trabajar como vendedor ambulante.

El protocolo activado por la policía Tras la denuncia, la policía activó el protocolo oficial de búsqueda, realizando rastrillajes en caminos rurales, callejones y rutas cercanas a San Pedro para localizar al joven. Finalmente, una vez hallado, se notificó de inmediato a la familia y a la Fiscalía interviniente en el caso.

Regreso y alivio para la familia Gerónimo fue trasladado a la dependencia policial para una revisión médica y para cumplir con el resto de las diligencias de rigor correspondientes. Su estado de salud fue confirmado como bueno, lo que llevó alivio a familiares y vecinos.

