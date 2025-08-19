La Junta Electoral oficializó la boleta de HECHOS para las elecciones del 7 de septiembre

La lista de el espacio HECHOS encabezada por Manuel Passaglia y María Paula Bustos es la 91. LAOPINION

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este domingo los modelos de boleta que utilizarán los distintos espacios políticos en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, entre ellos, la boleta de HECHOS, el espacio lanzado desde San Nicolás por el ex intendente Manuel Passaglia. En segundo término va la Diputada Paula Bustos de Pergamino





La misma ya cuenta con el respaldo de referentes como los intendentes Javier Martínez (Pergamino) y Román Bouvier (Rojas), además de equipos técnicos y candidatos en los 15 distritos que integran la Segunda Sección Electoral.

La boleta, que llevará la Lista 91, se distingue por el predominio del color rosa combinado con azul, inspirado en el manto de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Otra particularidad es que los candidatos, dos por boleta, aparecen en las fotos con remeras blancas estampadas con el logo de HECHOS, una manera creativa de reforzar la identidad visual dentro del marco formal del Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

Los candidatos que encabezan HECHOS en la Región En el tramo seccional, los primeros lugares están ocupados por Manuel Passaglia y la pergaminense María Paula Bustos, quienes competirán por una de las 11 bancas en disputa en la Cámara de Diputados bonaerense.

Gustavo e inés La Lista de Hechos para la ciudad de Pergamino la encabezan Gustaco Ciuffo e Inés Bergroth LAOPINION Boleta HECHOS San Nicolás La boleta para el 7 de septiembre tendrá solo dos cuerpos. Diputados Provinciales y Concejales con Consejeros Escolares. Ejemplo de boleta de la ciudad de San Nicolas LaOpinion

