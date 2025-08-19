La Junta Electoral oficializó la boleta de HECHOS para las elecciones del 7 de septiembre

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este domingo los modelos de boleta que utilizarán los distintos espacios políticos en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, entre ellos, la boleta de HECHOS, el espacio lanzado desde San Nicolás por el ex intendente Manuel Passaglia. En segundo término va la Diputada Paula Bustos de Pergamino
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este domingo los modelos de boleta que utilizarán los distintos espacios políticos en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, entre ellos, la boleta de HECHOS, el espacio lanzado desde San Nicolás por el ex intendente Manuel Passaglia. En segundo término va la Diputada Paula Bustos de Pergamino