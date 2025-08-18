lunes 18 de agosto de 2025
    • Abigeato en San Pedro: cuatreros faenaron dos vacas preñadas en un campo privado

    Cuatreros faenaron dos vacas preñadas en el campo del exdiputado Germán López en San Pedro. Denuncia, videos y reclamos por más seguridad rural.

    18 de agosto de 2025 - 13:35
    El exdiputado Germán López y su esposa Silvia Costa denunciaron que cuatro hombres ingresaron a su campo, mataron y faenaron dos animales preñados. Las cámaras de seguridad registraron la fuga de los responsables. El hecho pone nuevamente en debate la falta de recursos para la Policía Rural y la sensación de impunidad que padecen los productores en la región

    Un nuevo hecho de abigeato volvió a encender las alarmas en la zona rural de San Pedro. Este sábado, cuatro cuatreros ingresaron al campo de Germán López —exdiputado y actual presidente de la Unión Cívica Radical de San Pedro— y de su esposa Silvia Costa, donde faenaron dos vacas que se encontraban preñadas.

    Los cuatreros y el modus operandi

    Según se denunció, los responsables cortaron el alambrado del campo lindero perteneciente al productor Emilio Peiró para acceder al predio. Una vez dentro, mataron a los animales y se llevaron la carne en una acción planificada. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los cuatreros escapaban a bordo de dos caballos.

    Denuncia y repercusión pública

    Tras el hallazgo, López compartió imágenes y videos en sus redes sociales, buscando difundir la situación y lograr la identificación de los delincuentes. La denuncia formal ya fue radicada ante las autoridades policiales.

    Reclamo de los productores

    Emilio Peiró, vecino afectado por los daños en su campo, expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de delitos:

    “Hola, Germán. Hoy te tocó a vos y a tu señora, a mí con los alambres linderos y a Castro Vélez Sarsfield con el corral, pero lo lamentable es que esto viene de años de desidia y nadie hace nada y todos los cuatreros siempre son los mismos. La policía rural está totalmente sola”.

    El productor también advirtió sobre la inseguridad que enfrentan quienes trabajan en el sector:

    “Espero que no les pase a nuestros hijos en el futuro. Veremos”, concluyó.

    El hecho pone nuevamente en debate la falta de recursos para la Policía Rural y la sensación de impunidad que padecen los productores en la región, donde el abigeato se ha convertido en una problemática persistente.

