martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del "operativo elecciones"

    Se realizará el sábado, para probar la transmisión de datos para el escrutinio. El Gobierno de Kicillof se prepara para el 7 de Septiembre.

    19 de agosto de 2025 - 15:38
    Provincia de Buenos Aires se prepara para el 7 de Septiembre.

    El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, celebró la lista de unidad a la que llegó el peronismo para las elecciones nacionales del 26 de octubre, resaltó la figura de Jorge Taiana y recordó que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo un simulacro de organización de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

    Lee además
    elecciones: provincia presento el comando electoral y el operativo para el 7 de septiembre

    Elecciones: Provincia presentó el Comando Electoral y el operativo para el 7 de septiembre
    7 de septiembre en pergamino: cada voto cuenta para definir el rumbo de la ciudad

    7 de Septiembre en Pergamino: cada voto cuenta para definir el rumbo de la ciudad

    El objetivo de la prueba será el de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones, los sistemas informáticos, las plataformas de comunicación y transmisión de datos, así como las infraestructuras y los equipos operativos que se van a usar durante la jornada electoral.

    Elecciones en Provincia de Buenos Aires

    “Es un operativo muy grande en donde vamos a poner a prueba nuevamente los sistemas, ya hace dos semanas hicimos una primera prueba interna que salió muy bien”, comentó la mano derecha de Axel Kicillof, que también recordó que del simulacro van a participar autoridades con competencia electoral, fiscales partidarios y medios de comunicación.

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso brindó detalles acerca del Comando Unificado Electoral. Durante la jornada, los 6.935 locales de votación estarán cubiertos por más de 34.700 efectivos, de los cuales 28.778 pertenecen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 6.000 a las fuerzas federales, gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

    7 de Septiembre

    “Vamos a estar en las escuelas velando por que se cumplan las reglas de juego en materia de horarios de formación de las mesas, de los cuartos oscuros y del desarrollo general de la jornada”, destacó.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones: Provincia presentó el Comando Electoral y el operativo para el 7 de septiembre

    7 de Septiembre en Pergamino: cada voto cuenta para definir el rumbo de la ciudad

    Pergamino: de la juventud a la tercera edad, voces que hoy marcan el clima electoral

    Elecciones: campaña limpia, ciudad cuidada: Pergamino le pone sus límites a la propaganda electoral

    Con fuerte acento nacional, La Libertad Avanza presentó su lista

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La estafa consistió en engañar a una mujer sobre un presunto error al transferir un monto erróneo y pedir el excedente.

    Estafa con el "cuento de la transferencia errónea" despojaron de casi 700 mil pesos a una emprendedora

    Por Alfonso Godoy
    SUPRA SEMILLAS estará en este simposio para encontrarse con productores y asesores técnicos.

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del operativo elecciones

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del "operativo elecciones"

    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión