Las urnas para las elecciones del 7 de Septiembre ya están en Pergamino

Las urnas para las elecciones del domingo 7 de septiembre ya se encuentran en la sede del Correo Argentino de Pergamino. LA OPINION

Respecto a los preparativos para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, las urnas llegaron a la sede del Correo Argentino con el objetivo de ir programando cada una de las entregas que se harán 24 horas antes del sufragio con efectivos del Ejército y acompañamiento de la Policía bonaerense.

Elecciones en Provincia de Buenos Aires Una vez más, y tomando como base los operativo anteriores, la distribución de las urnas a los establecimientos educativos se hará el sábado 6 para que las escuelas puedan abrir puntualmente a las 8:00 del domingo y las autoridades de cada mesa cuenten con el material necesario para trabajar sin problemas. La custodia estará a cargo del Ejército y todo el personal de seguridad afectado permanecerá en cada entidad educativa desde el momento en que se depositen las urnas. Sobre el cuidado y protección en el Correo, desde que arribaron hay dispuesto un móvil y presencia policial en forma permanente.

7 de Septiembre Ante la consulta que hizo LA OPINION, confirmaron que serán más de 230 los ciudadanos que estarán en condiciones de prestar servicios el día de las elecciones; cabe resaltar que Pergamino es la segunda sección más grande (la primera es La Matanza) porque aquí se reciben todos los votos de distritos vecinos.

