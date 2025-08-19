martes 19 de agosto de 2025
    • Las urnas para las elecciones del 7 de Septiembre ya están en Pergamino

    En el Correo Argentino se está trabajando en el marco del operativo especial que se hará para las elecciones próximas en la Provincia de Buenos Aires.

    19 de agosto de 2025 - 18:40
    Las urnas para las elecciones del domingo 7 de septiembre ya se encuentran en la sede del Correo Argentino de Pergamino.

    LA OPINION

    Respecto a los preparativos para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, las urnas llegaron a la sede del Correo Argentino con el objetivo de ir programando cada una de las entregas que se harán 24 horas antes del sufragio con efectivos del Ejército y acompañamiento de la Policía bonaerense.

    Elecciones en Provincia de Buenos Aires

    Una vez más, y tomando como base los operativo anteriores, la distribución de las urnas a los establecimientos educativos se hará el sábado 6 para que las escuelas puedan abrir puntualmente a las 8:00 del domingo y las autoridades de cada mesa cuenten con el material necesario para trabajar sin problemas. La custodia estará a cargo del Ejército y todo el personal de seguridad afectado permanecerá en cada entidad educativa desde el momento en que se depositen las urnas. Sobre el cuidado y protección en el Correo, desde que arribaron hay dispuesto un móvil y presencia policial en forma permanente.

    7 de Septiembre

    Ante la consulta que hizo LA OPINION, confirmaron que serán más de 230 los ciudadanos que estarán en condiciones de prestar servicios el día de las elecciones; cabe resaltar que Pergamino es la segunda sección más grande (la primera es La Matanza) porque aquí se reciben todos los votos de distritos vecinos.

