viernes 15 de agosto de 2025
    • El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

    El INTA San Pedro activó su alerta de heladas para productores frutícolas. Pronósticos, gráficos y registro por WhatsApp ya disponibles.

    15 de agosto de 2025 - 11:25
    El organismo activó su sistema de alerta temprana para asistir a productores frente a posibles descensos de temperatura bajo cero en la región. Quienes deseen recibir la alerta directa por WhatsApp pueden registrarse enviando un mensaje al número +54 11 6805 0869.

    Un monitoreo clave para la producción frutícola

    El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro inició su seguimiento estacional de heladas a partir de pronósticos que anticipan temperaturas bajo cero, especialmente si se registra baja velocidad del viento. La medida está pensada para productores de frutales de carozo, uno de los cultivos más sensibles al daño por frío.

    Cómo acceder a la información y pronósticos

    Los interesados pueden acceder a gráficos, pronósticos y datos actualizados a través del enlace oficial: bit.ly/heladas2025. El servicio busca ofrecer herramientas de decisión para minimizar pérdidas y planificar acciones preventivas.

    Registro para recibir alertas personalizadas

    Quienes deseen recibir la alerta directa por WhatsApp pueden registrarse enviando un mensaje al número +54 11 6805 0869. De esta forma, los productores podrán contar con información en tiempo real para proteger sus cultivos en jornadas críticas.

