el INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas LAOPINION

El organismo activó su sistema de alerta temprana para asistir a productores frente a posibles descensos de temperatura bajo cero en la región. Quienes deseen recibir la alerta directa por WhatsApp pueden registrarse enviando un mensaje al número +54 11 6805 0869.

Un monitoreo clave para la producción frutícola El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro inició su seguimiento estacional de heladas a partir de pronósticos que anticipan temperaturas bajo cero, especialmente si se registra baja velocidad del viento. La medida está pensada para productores de frutales de carozo, uno de los cultivos más sensibles al daño por frío.

Cómo acceder a la información y pronósticos Los interesados pueden acceder a gráficos, pronósticos y datos actualizados a través del enlace oficial: bit.ly/heladas2025. El servicio busca ofrecer herramientas de decisión para minimizar pérdidas y planificar acciones preventivas.

Registro para recibir alertas personalizadas Quienes deseen recibir la alerta directa por WhatsApp pueden registrarse enviando un mensaje al número +54 11 6805 0869. De esta forma, los productores podrán contar con información en tiempo real para proteger sus cultivos en jornadas críticas.

Compartí esta nota en redes sociales:





