Estafa con el "cuento de la transferencia errónea" despojaron de casi 700 mil pesos a una emprendedora

La estafa consistió en engañar a una mujer sobre un presunto error al transferir un monto erróneo y pedir el excedente.

Una estafa con el cuento de la transferencia efectuada con un monto erróneo la hizo caer en una estafa a una mujer que tiene un emprendimiento de pastelería perpetrada por dos sujetos que lograron engañarla para hacerla devolver un excedente ficticio de dinero que supuestamente le transfirieron por error.

Una emprendedora de 45 años, que se dedica a la pastelería en Pergamino, denunció haber sido víctima de una maniobra de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento de la transferencia con error en el monto”.

La mujer relató que delincuentes, haciéndose pasar por clientes interesados en encargarle productos, lograron hacerle creer que habían enviado sumas muy superiores al importe acordado como seña y la convencieron de reintegrar el excedente a distintas cuentas bancarias.

El primer episodio ocurrió el miércoles pasado, cuando la damnificada recibió un pedido por parte de un supuesto cliente. Como es habitual en su actividad, solicitó una seña de 10 mil pesos y brindó un alias para que se realizara la transferencia. Poco después, la persona se comunicó nuevamente con ella y aseguró que, por error, había transferido 350 mil pesos a una cuenta a nombre de otra persona. Con el argumento de regularizar la situación, le pidió que se quedara con los 10 mil acordados y le devolviera el resto a un CBU indicado en la conversación. Confiada en la versión, la pastelera terminó transfiriendo 340 mil pesos.

La situación se repitió al día siguiente con la misma mecánica. Otro supuesto comprador la contactó para encargarle un trabajo y, tras solicitar la seña, le informó que por equivocación había realizado una transferencia por 350 mil pesos a su cuenta. Nuevamente le pidió que se quedara con la seña y que enviara el excedente a otra cuenta bancaria. La víctima accedió e hizo la operación, transfiriendo la suma de 340 mil pesos.

Recién después de concretar la segunda transferencia y al no volver a recibir respuestas de los supuestos clientes, la mujer tomó conciencia de que había sido engañada. Al revisar los movimientos, constató que en realidad nunca había recibido las millonarias transferencias mencionadas por los estafadores y que el dinero que envió salió de sus propios fondos.

El caso fue denunciado en sede policial y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial Pergamino, que inició las diligencias correspondientes bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”.

Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que este tipo de maniobra se ha vuelto cada vez más frecuente, sobre todo contra pequeños comerciantes y emprendedores que trabajan con encargos mediante transferencias bancarias. La metodología apunta a aprovechar la buena fe y la rapidez con la que suelen resolverse los pagos a través de medios digitales, logrando que la víctima realice las operaciones sin verificar previamente que el dinero efectivamente haya ingresado a su cuenta.

Desde las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante este tipo de contactos: nunca devolver dinero sin corroborar primero los movimientos en el homebanking, desconfiar de transferencias con montos desproporcionados al servicio solicitado y, ante cualquier sospecha, cortar la comunicación y dar aviso inmediato a la Policía.

En este caso, la pastelera de Pergamino perdió en total más de 680 mil pesos en cuestión de horas. Ahora la Justicia intenta rastrear las cuentas a las que se enviaron los fondos y dar con los responsables de la maniobra, que operaron con identidades falsas y cuentas a nombre de terceras personas.