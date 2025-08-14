DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

DDI San Nicolas detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestro coaína valuada en más de 5 millones de pesos LAOPINION

Tras tres allanamientos simultáneos en San Pedro, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas incautó cocaína, armas y dinero en efectivo. El detenido, con antecedentes, enfrentará cargos por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

Una investigación que comenzó con una denuncia anónima La causa se tramita en la UFI N° 7 de San Pedro y tuvo su origen meses atrás, a partir de una denuncia anónima que señalaba a “Puro” Olmos como vendedor de drogas en la ciudad. El acusado cuenta con frondosos antecedentes penales y, según la investigación, operaba principalmente en el barrio Fonavi, utilizando una motocicleta Yamaha XTZ y dos domicilios de calle Manuel Iglesias al 1400 para almacenar y distribuir la droga.

Allanamientos simultáneos y secuestro de droga y armas El operativo fue coordinado por la DDI TDI de San Nicolás, con apoyo de la UTOI y órdenes de allanamiento autorizadas por el juez Román Parodi. Durante el procedimiento en el Monoblock 13 del barrio Fonavi I, la policía aprehendió a Olmos y secuestró más de 27 envoltorios de cocaína listos para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia valuado en más de $5 millones, dos armas de fuego, una balanza de precisión, dinero en efectivo, su teléfono celular y la motocicleta utilizada para los traslados.

Los otros dos allanamientos también arrojaron resultados positivos, sumando más elementos probatorios a la causa.

Cargos y detención a disposición de la Justicia La fiscal María del Valle Viviani avaló lo actuado por los investigadores y dispuso el secuestro de todos los elementos incautados, además de la detención de Olmos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. El detenido quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías N° 1, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su red de distribución.

Compartí esta nota en redes sociales:





