jueves 14 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    La DDI TDI San Nicolás detuvo a “Puro” Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones, armas y dinero en tres allanamientos.

    14 de agosto de 2025 - 09:53
    DDI San Nicolas detuvo a Puro Olmos en San Pedro y secuestro coaína valuada en más de 5 millones de pesos

    DDI San Nicolas detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestro coaína valuada en más de 5 millones de pesos

    LAOPINION

    Tras tres allanamientos simultáneos en San Pedro, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas incautó cocaína, armas y dinero en efectivo. El detenido, con antecedentes, enfrentará cargos por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

    Lee además
    Copa País: San Pedro se consagro campeón tras vencer a Chacabuco
    Futbol

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco
    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años. 

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    Una investigación que comenzó con una denuncia anónima

    La causa se tramita en la UFI N° 7 de San Pedro y tuvo su origen meses atrás, a partir de una denuncia anónima que señalaba a “Puro” Olmos como vendedor de drogas en la ciudad. El acusado cuenta con frondosos antecedentes penales y, según la investigación, operaba principalmente en el barrio Fonavi, utilizando una motocicleta Yamaha XTZ y dos domicilios de calle Manuel Iglesias al 1400 para almacenar y distribuir la droga.

    Allanamientos simultáneos y secuestro de droga y armas

    El operativo fue coordinado por la DDI TDI de San Nicolás, con apoyo de la UTOI y órdenes de allanamiento autorizadas por el juez Román Parodi. Durante el procedimiento en el Monoblock 13 del barrio Fonavi I, la policía aprehendió a Olmos y secuestró más de 27 envoltorios de cocaína listos para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia valuado en más de $5 millones, dos armas de fuego, una balanza de precisión, dinero en efectivo, su teléfono celular y la motocicleta utilizada para los traslados.

    Los otros dos allanamientos también arrojaron resultados positivos, sumando más elementos probatorios a la causa.

    Cargos y detención a disposición de la Justicia

    La fiscal María del Valle Viviani avaló lo actuado por los investigadores y dispuso el secuestro de todos los elementos incautados, además de la detención de Olmos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. El detenido quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías N° 1, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su red de distribución.

    Temas
    Seguí leyendo

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    San Pedro: Procesan a los titulares de Solmi S.A. y sus contadores por lavado de activos

    Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

    Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Mauricio Macri y Esteban Bullrich

    Esteban Bullrich criticó el vínculo con La Libertad Avanza
    DDI San Nicolas detuvo a Puro Olmos en San Pedro y secuestro coaína valuada en más de 5 millones de pesos

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    Habrá sesión ordinaria este jueves en el Concejo Deliberante de San Nicolás.

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

    Copa País: San Pedro se consagro campeón tras vencer a Chacabuco
    Futbol

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

    Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"